Manisa Büyükşehir Belediyesi, kenti sanat ve kültür etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Han'da sahne alan müzisyen Evrencan Gündüz, Manisalı müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

MANİSA (İGFA) - Yeni Han'ın tarihi atmosferinde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konseri Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili de takip etti.

Başkan Dutlulu, eşi Özge Ekmen Dutlulu ile birlikte vatandaşların arasında konseri izledi.

Sevilen şarkılarını Manisalılar için seslendiren Evrencan Gündüz'e, vatandaşlar da gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. Müzik dolu gecenin sonunda Gündüz, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

'SOKAK SANATÇILARININ ONURLANDIRILMASINI ÇOK HOŞ KARŞILADIM'

Manisa'ya ilk kez geldiğini belirten Evrencan Gündüz, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve amatör sokak sanatçılarının sahne aldığı 'Akustik Yaz Akşamları' etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gündüz, 'Manisa Büyükşehir Belediyesine burada beni ağırladıkları için teşekkür ediyorum. İlk defa Manisa'ya geliyorum. Aynı zamanda sokak sanatçısı olarak ve hala sokakta çalan biri olarak, sokağın sesi olan bu değerli müzisyenlerin Büyükşehir Belediyemiz tarafından onurlandırılmasını çok hoş karşıladım. Böyle bir haberi duyduğum için çok mutlu oldum. Şimdi de bu güzel mekanda, bu güzel tarihi handa Manisa halkıyla buluştuğum için çok heyecanlıyım. Çünkü böyle tarihi yerlerde insanın enerjisi ve hissiyatı da bir başka oluyor. Umarım yine güzel Manisa'yı ziyaret ederiz' dedi.