Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Yeşilüzümlü'de yaşanan yangından etkilenen çocuklar için farklı etkinlikler düzenleyerek yangının yaralarını sarmaya devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla il genelinde yaz ayı boyunca yaşanan yangınlar sonrası Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Özellikle Seydikemer ilçesindeki büyük yangın sonrası vatandaşlara ve üreticilere konteyner, bisiklet, sera naylonu, balya, yem desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki yangın sonrası da yangından etkilenen çocuklar için dayanışma etkinliği düzenledi.

Fethiye Yeşilüzümlü'de bulunan Üzümlü Sanat Köyü Yalınayak Kültür Sanat Atölyelerinde Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinliğe bölgede yaşayan ve orman yangınlarından etkilenen yaklaşık 50 çocuk katılım sağladı.

Etkinlik kapsamında; psikolog eşliğinde çocukların duygularını daha rahat ve sağlıklı bir şekilde ifade edebilmelerine destek olmak amacıyla psikososyal destek odaklı resim atölyesi gerçekleştirildi. Ayrıca çocuklara Bousai Temel Afet Bilinci oyunları oynatılarak afetlere karşı farkındalık kazandırılması amaçlandı.

Kil atölyesinde kil çalışmaları, yüz boyama etkinlikleri ve diğer farklı etkinliklerle yangınlardan etkilenen çocukların yaşıtları ile keyifli vakit geçirmesi, yangının izlerinin bir nebze olsun dayanışma ile silinmesi hedeflendi. Etkinlik süresince köy okulu öğretmeni de atölyeleri ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalara eşlik etti.