Koşu Yolu'nda çevreci ve yenilikçi dönüşüm... Denizli Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak ve enerji verimliliğini günlük yaşamın merkezine taşımak amacıyla yürüttüğü projelere bir yenisini ekledi. Kentin modern yaşam alanlarından biri olan Koşu Yolu, estetiği ve teknolojiyi birleştiren 'Solar Ağaç' uygulamasıyla yeni bir kimlik kazandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu belediyecilik anlayışını kentin kamusal alanlarına entegre etmeye devam ediyor. Yenileme çalışmalarıyla kentin en gözde rekreasyon ve yürüyüş alanlarından biri haline gelen Yenişehir Mahallesi'ndeki Koşu Yolu, şimdi de yenilenebilir enerji teknolojisinin en şık örneklerinden biri olan 'Solar Ağaç' ile buluştu.

Doğadan aldığı gücü kent yaşamına kazandıran bu özel tasarım; estetik, teknoloji ve sürdürülebilirliği aynı çatı altında buluşturuyor. Bu çalışmayla; güneş enerjisi, büyük ölçekli ve endüstriyel enerji yatırımlarının yanı sıra günlük yaşamın içerisinde, parklara ve kamusal alanlara entegre edildi.



GÜNEŞ ENERJİSİYLE KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETİYOR VE DEPOLUYOR



Tamamen çelik konstrüksiyondan, kentin mimari dokusuna ve modern kimliğine uyum sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanan Solar Ağaç, sadece dekoratif bir kent mobilyası olmanın ötesinde yüksek işlevselliğe sahip bir enerji üretim sistemi olarak dikkat çekiyor.

Ağacın yaprak formunu ve estetiğini tamamlayan 5 adet yüksek verimli güneş paneli sayesinde, günlük ortalama 8 kWh elektrik enerjisi üretilebiliyor. Gün boyunca güneşten elde edilerek depolanan elektrik enerjisi, hava karardığında Koşu Yolu'nun aydınlatma sistemlerinin beslenmesinde etkin olarak kullanılıyor.



VATANDAŞLAR İÇİN HEM DİNLENME HEM YEŞİL ENERJİ NOKTASI



Ayrıca sistem üzerinde yer alan ve günümüz mobil teknolojilerine tam uyumlu 8 adet şarj soketi (USB-A ve USB Type-C), vatandaşların hizmetine sunuldu. Tasarımın hemen altında oluşturulan modern oturma alanında dinlenen vatandaşlar, cep telefonlarını, tabletlerini ve uyumlu diğer taşınabilir elektronik cihazlarını tamamen güneş enerjisinden elde edilen yeşil elektrikle güvenle şarj edebiliyor. Bu yönüyle uygulama, vatandaşların yenilenebilir enerji kaynaklarını doğrudan deneyimlemesine ve günlük hayatlarında kullanmasına olanak sağlıyor.