Konya Selçuklu Belediyesi, ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği yol ve asfalt çalışmalarıyla mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği yol ve asfalt çalışmalarıyla mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selahattin Eyyubi Mahallesi Şehit Mustafa Erdil ve Şehit Rıfat Turan Sokak'ta yürütülen parke, bordür ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI; 'SELÇUKLUMUZUN HER NOKTASINDA VATANDAŞLARIMIZIN KONFORU İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Selçuklu'nun her noktasında yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettirdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Parke, bordür ve asfalt çalışmalarında bu yıl da inşallah hedeflerimize ulaşmak üzereyiz. Bu çalışmalar kapsamında şu ana kadar 110 bin metrekare parke ve 37 bin metreküp de bordür çalışmasını tamamlamış durumdayız. Alt yapısı tamamlanmış olan tüm yollarımızda ve sokaklarımızda önce parke bordür çalışmasıyla yollarımızı asfalta hazır hale getiriyoruz. Sonrasında da kendi ekiplerimizle, Fen İşleri Müdürlüğü'nün bünyesinde bulunan finişerimiz, araç gereç ekipmanımız, silindirlerimiz ve personelimizle asfalt çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Bu sene inşallah yine hedefimiz 100 bin ton asfaltın ihtiyaç olan sokaklarımızda, caddelerimizde serimlerini tamamlamak. Yılın bu en sıcak günlerinde ekiplerimiz çok özverili ve yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın konforu için her alanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabii ki altyapı, yol, kaldırım, parke işleri temel belediyecilik hizmetlerimizin en önemli kısımlarını oluşturuyorlar. Vatandaşlarımızın evlerine ve iş yerlerine huzurlu bir şekilde ulaşmaları, öğrencilerimizin okullarına, dershanelerine huzurlu ve emniyetli bir şekilde yolculuk yapmaları tabii ki bizim bu yaptığımız çalışmalarla mümkün oluyor. Bu noktada şehrimizde altyapısı tamamlanmış iskan noktasında eksiği olmayan sokaklarımızda, caddelerimizde standardımızı en yüksek şekilde oluşturarak hem kaldırım çalışmalarını hem de yol çalışmalarını sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizin huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri anlamında da bu çalışmalarımızı inşallah en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüzde bulunan ekiplerimize ve bizimle beraber çalışan diğer müteahhit ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.