Trabzon'un yıllardır beklediği Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde ilk kazma, 1 Eylül 2026 Salı günü Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törenle vurulacak.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in öncelikli projeleri arasında yer alan ve şehrin ulaşım geleceğine yön verecek Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi'nin yapımına 1 Eylül'de başlanacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kalyon İnşaat ile Makyol İnşaat ortaklığında hayata geçirilecek projede ilk kazma, Avni Aker Millet Bahçesi'nde 1 Eylül 2026 Salı günü düzenlenecek törenle vurulacak.

Şehir Hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasındaki ilk etap 16,2 kilometre uzunluğunda olacak ve 16 istasyondan oluşacak. Proje kapsamında hattın önemli bir kısmı tünel imalatı ile yer altından, diğer bölümleri ise yüzey raylı sistem hattı olarak inşa edilecek.

ŞEHRE 150 YIL HİZMET VERECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerin başında gelen Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde artık yeni ve tarihi bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 1 Eylül Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Avni Aker Millet Bahçesi'nde ilk kazmayı vuracak ve Trabzon'umuz için yeni bir dönemi başlatacağız. Bu proje, şehir içi ulaşımda konforu, hızı ve güvenliği artırırken trafik yoğunluğunun azaltılmasına da önemli katkı sağlayacak. Trabzon'umuzun ulaşımda önümüzdeki 150 yılına yön verecek bu büyük yatırım, şehrimizin büyüyen ve gelişen yapısına uygun modern bir ulaşım altyapısının temelini oluşturacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'umuza verdiği destek, Bakanlığımızın ve milletvekillerimizin gayretleriyle birlikte şehrimizin önemli projelerini birer birer hayata geçiriyoruz. Raylı sistem de bunların en önemlilerinden biridir. Biz, hemşehrilerimize verdiğimiz sözü takip ediyor, şehrimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz. 1 Eylül'de gerçekleştirilecek temel atma ve ilk kazma töreniyle birlikte, Trabzon'un yıllardır beklediği hayalin gerçeğe dönüşmesinin ilk adımını hep birlikte atacağız' ifadelerini kullandı.