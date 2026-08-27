Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yenilenebilir enerji yatırımlarını güçlendirmeye devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - İSU Genel Müdürlüğü, çevre ve doğal kaynakların korunmasını esas alan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerji verimliliğini artırmaya ve işletme maliyetlerini azaltmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kandıra Namazgâh Barajı çevresinde hâlihazırda toplam 58 bin 463 metrekarelik alanda, 3 bin 457 kWp kurulu güç ve yıllık 4,05 GWh üretim kapasitesiyle güneş enerjisinden elektrik üreten İSU, yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda yeni bir GES yatırımını daha hayata geçirecek. Yeni yatırım kapsamında her biri 620 Wp gücünde toplam 2 bin 80 güneş paneli mevcut sisteme ilave edilecek. Panellerin devreye alınmasıyla güneş enerjisinden yıllık yaklaşık 2,7 GWh ilave elektrik enerjisi üretilecek.

12 TESİSTEN ÇEVRE DOSTU ENERJİ

Kocaeli'yi daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak amacıyla çevre yatırımlarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, 6 hidroelektrik santrali (HES), 4 güneş enerjisi santrali (GES) ve 2 biyokütle enerji tesisi (BES) olmak üzere toplam 12 yenilenebilir enerji tesisiyle elektrik üretiyor.

İSU, 2025 yılında hidroelektrik santrallerinden 6,4 GWh, güneş enerjisi santrallerinden 5,7 GWh ve biyokütle enerji tesislerinden 2,1 GWh olmak üzere toplam 14,3 GWh elektrik enerjisi üretti. Toplam 14 milyon 263 bin 243 kWh'lik üretimin mali karşılığı yaklaşık 44,6 milyon TL olurken üretilen elektrik enerjisi yaklaşık 16 bin 274 hanenin bir aylık elektrik tüketimine eşdeğer seviyede gerçekleşti. İSU'nun yenilenebilir enerji tesislerindeki üretimi 2026 yılında da devam etti. Temmuz ayı sonu itibarıyla yaklaşık 12,4 milyon kWh elektrik enerjisi üretilirken bu üretimin mali karşılığı 41,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

HES, GES VE BES İLE DOĞA VE BÜTÇE KORUNUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, terfi merkezleri, su depoları, iletim hatları ve çamur yakma tesislerinin işletilmesinde önemli miktarda enerji kullanıyor. Bu enerji yükünü azaltmak ve işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen İSU, hidroelektrik, güneş ve biyokütle enerji tesisleriyle ihtiyaç duyduğu elektriğin bir bölümünü çevre dostu kaynaklardan karşılıyor.