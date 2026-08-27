Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç'in Keremköy Mahallesi ile Ayvalık arasındaki ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla Ayvalık Marina - Bizimköy hat güzergâhına Keremköy de dahil edilirken, vatandaşların önemli bir ihtiyacı çözüme kavuşturuldu.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in 20 ilçesinde ziyaretlerini aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatandaşlardan gelen her talebin çözüme kavuşması için tüm imkânları seferber ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Gömeç'e bağlı Keremköy Mahallesi sakinlerinden gelen ulaşım talebinin çözülmesi için Başkan Akın'ın talimat vermesi üzerine Ayvalık Marina - Bizimköy hat güzergâhına Keremköy de dahil edildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte günde dört sefer Ayvalık - Keremköy arasında hizmet verilecek. Öğrencilerin okullarına, vatandaşların da işlerine rahatlıkla gidebilmesi için yapılan yeni sefer ve saat düzenlemesi bölge halkının memnuniyetiyle karşılandı.

Yeni seferlerle birlikte Keremköy ile Ayvalık arasındaki ulaşımın kolaylaşması, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını da önemli ölçüde rahatlattı.

'ULAŞIM SORUNUMUZ ÇÖZÜLDÜ'

Başta öğrenciler olmak üzere bölge sakinlerinin ulaşım talebinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu söyleyen Hurşit Sivas, 'Bizim bu konuda sıkıntımız vardı. Çocuğumuz Ayvalık'ta okuyordu. Ulaşımla ilgili sıkıntı yaşadık ama Ahmet Başkan'ın buraya gelmesiyle taleplerimizi öğrendikten sonra iki gün içinde bu sorunun çözülmesi bizi çok sevindirdi. Ahmet Başkan'a da çok teşekkür ediyoruz.' diyerek ulaşım taleplerinin çözüme kavuşmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Keremköy'den Ayvalık'a gitmek için ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Enver Kırtıl, 'Otobüs sorunumuz vardı. Çocuklarımız okula, vatandaşlarımız işe gidip geliyordu. Ulaşım bizim için önemliydi. Sağ olsunlar. Bu sorunlarımız bitti.' dedi.