Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin altyapı ağını yarınlara güvenle hizmet edecek şekilde yapılandırmak için tarihi yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

SAKARYA (İGFA) - Hendek'in altyapı geleceği için bugüne kadar tamamlanan projelerin yanı sıra tarihi bir yatırımın daha ilk adımı atılıyor. 1 Milyar TL'lik geniş perspektifli proje ile bölgenin özellikle içme suyu hatları güçlü dönüşüm çalışmaları ile yenilenecek. 28 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek tanıtım ve yatırım programı için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Hendek'in altyapısını tarihi yatırımla buluşturacağımız tanıtım törenine tüm hemşerilerimizi davet ediyorum' dedi.

PROJENİN TÜM DETAYLARI HENDEK İÇİN DÜŞÜNÜLDÜ

Hendek'te hayata geçirilecek 1 milyar liralık yatırım kapsamında daha önce tamamlanan içme suyu hatları, yağmur suyu hatları, atık su hatları, su alma yapıları, sondaj çalışmaları ve depo inşası gibi projelerin yanı sıra yeni altyapı ağı ve su depoları ilçeye kazandırılacak.

Yatırım ve tanıtım programının ardından hız kazanacak çalışmaların tamamlanması ile birlikte Hendek, toplamda 112 kilometrelik güçlü altyapı ağı ile buluşacak.

'HENDEK'İN SU GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ'

Başkan Yusuf Alemdar, 'İlçelerimize hizmet ederken her zaman vatandaşlarımızın konforunu, bugün ve yarınların ihtiyaçlarını gözetiyoruz. Bu kapsamda üstyapıda olduğu gibi altyapıda da tarihi yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hendek'te de bugünün sorunlarına çözüm olacak, ilçenin yarınlarına sorunsuz şekilde hizmet verecek 1 Milyar TL'lik yatırımı hayata geçiriyoruz. 28 Ağustos Cuma günü saat 16.00'da gerçekleştireceğimiz temel atma programına tüm hemşerilerimizi davet ediyorum' dedi.