SASKİ, Hendek’in üç mahallesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü iki ayrı projeyi kısa sürede tamamladı.SAKARYA (İGFA) - Akçayır ve Esentepe mahallelerine toplam 3 bin metrelik içme suyu hattı ve 250 metreküplük su deposu kazandırılırken, Yeşilvadi Mahallesi’nde ise yeni kaynaktan elde edilen su, içme suyu deposuna ulaştırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek ilçesinde yürüttüğü iki projeyi kısa sürede tamamlayarak üç mahallenin özellikle yaz aylarında yaşadığı sorunlara kesin çözüm oldu.

Akçayır ve Esentepe mahallelerinde tamamlanan 3 bin metrelik içme suyu hattı ve yeni su deposuna bağlantı ile kesintilere kalıcı çözüm sağlandı. Yeşilvadi Mahallesi’nde ise yerin 160 metre altından çıkarılan ve saatte 4 litre debiye sahip yeni içme suyu kaynağı devreye alındı.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR SONUCUNDA İKİ PROJE HIZLA TAMAMLANDI

Yeşilvadi Mahallesi’nde tamamlanan sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen, bölge halkına Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın selamlarını ileten SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, “Yaz aylarının gelmesi ile birlikte mahallelerimizin sorunlarına alternatif su kaynakları ve yeni altyapı çalışmaları ile çözüm oluyoruz. Bir yandan 3 bin metrelik hat ve 250 metreküplük depo ile iki mahallemize kesintisiz içme suyu sağlarken bir yandan da Yeşilvadi Mahallesi’ne yeni içme su kaynağı kazandırdık. Tamamlanan çalışmalarımız bölgeye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.