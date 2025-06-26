Konya Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Selçuklu Çiçek Bahçesi 27 tür 70 çeşitte 375 bin adet çiçekle bu yıl da ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi Konya’nın en büyük parklarından biri olan Kelebekler Vadisi Parkı’nda oluşturduğu ve rengarenk çiçekleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kendine hayran bırakan Selçuklu Çiçek Bahçesi, yeni sezon için kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye’nin en büyük çiçek bahçesi olma özelliğini taşıyan bu eşsiz alan, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için bu yıl da görsel bir şölen sunuyor.

Yeni sezonda farklı türde çiçeklerle zenginleştirilen bahçede, ziyaretçileri hem huzur verici manzaralar hem de fotoğraf çekimine uygun muhteşem alanlar bekliyor. Özellikle karanfiller, papatyalar ve sardunyalara bezenen bahçe, doğa tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyon olmaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir mesai harcanan Çiçek Bahçesi 11 bin 500 metrekare alanda 27 tür, 70 çeşitte 375 bin adet çiçekle donatıldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “TÜM ZİYARETÇİLERİMİZİ TÜRKİYE’NİN EN RENKLİ BAHÇESİNİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM”

Selçuklu’nun sembol ziyaret mekanlarından bir tanesi olan Selçuklu Çiçek Bahçesi’ni bu yaz dönemi için özenli bir peyzaj çalışması sonunda hazırladıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya’nın gözde ziyaret noktalarından biri olan Selçuklu Çiçek Bahçemiz yeni sezonda da renk cümbüşüyle ziyaretçilerini karşılamaya başladı. Türkiye’nin en büyük çiçek bahçesi unvanına sahip olan bu özel alan, Kelebek Vadisi Parkı’nda yer alıyor ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe, estetik bir ortam sunan bahçemiz, her sezon yenilenen temaları ve farklı türde çiçekleriyle ziyaretçilerin Konya ve Selçuklu’dan değerli anılarla ve güzel fotoğraflarla ayrılmalarına imkan veriyor. Hem ülkemizden hem de ülke dışından yerli ve yabancı tüm turistleri bu rengarenk çiçeklerin arasında gezmeye ve bu şölene şahitlik etmeye davet ediyorum” dedi.

Selçuklu Çiçek Bahçesi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.