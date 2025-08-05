Altyapı ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve bölgenin taleplerini mahalleliden dinlemek için SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Mahmudiye’de mahalle sakinleri ile bir araya geldi.SAKARYA (İGFA) - Genel Müdür Sakallıoğlu, “İlçede devam eden çalışmalarımızı ve bölge için planladığımız yatırımları şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla paylaştık. Yenilenmesi gereken altyapı hatlarımıza müdahale edecek gerek görülen noktalarda ise yeni altyapı hattını Mahmudiye’ye kazandıracağız” dedi.

Sakarya’nın altyapı ağının şekillenmesinde şeffaf, katılımcı ve milletle bütünleşen anlayış önemli rol oynuyor.

Vatandaşın taleplerini yerinde dinleyen ve sorunların çözümüne dair şeffaf bir şekilde karşılık veren Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, son olarak Sapanca Mahmudiye Mahalle Muhtarı Orhan Arapoğlu ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

“TALEPLERİMİZİN DİKKATE ALINMASINDAN MEMNUNUZ”

Ziyarete katılan bölge sakinlerinden Binali Şenel ise toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, “Sayın Genel Müdürüm işe vakıf. Taleplerimizi dikkatle dinleyip not aldı. Sorunlarımızı çözeceğine inanıyoruz. Buraya kadar gelerek bizleri dinlemesinden büyük memnuniyet duyduk.” dedi.

“MAHMUDİYE MAHALLESİ’Nİ KISA SÜREDE GÜÇLÜ ALTYAPI İLE BULUŞTURACAĞIZ”

Katılımcı anlayışla vatandaşların taleplerini dinleyen Genel Müdür Sakallıoğlu, “Sakarya’nın her köşesinde altyapıyı güçlendirmek ve abonelerimizin taleplerine kalıcı çözümler üretmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mahmudiye Mahallemize gerçekleştirdiğimiz ziyarette ihtiyaçları yerinde tespit edip, çözüm yollarını belirledik. Biz çözüm için buradayız. İlçede devam eden çalışmalarımızı ve bölge için planladığımız yatırımları şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla paylaştık. Yenilenmesi gereken altyapı hatlarımıza müdahale edecek, gerek görülen noktalarda ise yeni altyapı hattını Mahmudiye’ye kazandıracağız” ifadeleri kullanıldı.