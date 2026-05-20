SASKİ, SAÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerini Göl Tesisleri ve ADASU HES'te ağırlayarak gençlerin saha deneyimi kazanmalarına katkıda bulundu. Güçlü altyapı sistemleri ve ileri mühendislik tecrübesi geleceğin mühendisleriyle paylaşıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), geleceğin teminatı olan gençlerin mesleki gelişimlerine sahada katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu doğrultuda kapılarını son olarak Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerine açan SASKİ, öğrencilerin saha deneyimi kazanması amacıyla Göl Tesisleri ve ADASU Hidroelektrik Santrali'ne (HES) bir gezi gerçekleştirdi.

Ziyaretin ilk durağı olan Göl Tesisleri'nde öğrencilere, Sakarya'nın içme suyu arzını güvence altına alan makine ve cihazların çalışma prensipleri detaylıca aktarıldı. Suyun kaynaktan alınarak son teknoloji cihazlarla analiz edilmesi ve musluklara en kaliteli haliyle ulaştırılmasına kadar geçen tüm mühendislik aşamaları gençlere uygulamalı olarak gösterildi.

ADASU HES'TE YENİLENEBİLİR ENERJİ

Kurumun deneyimli mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen gezinin ikinci durağı ise ADASU HES oldu. Suyun gücünden elde edilen çevreci enerji üretiminin elektromekanik detaylarını sahada inceleyen mühendis adayları, sektörel işleyişe dair merak ettikleri sorulara uzmanlardan yanıt aldı.