Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu'daki dönüşüm projeleri arasında öne çıkan çalışmalardan biri olan Bülbül Deresi Çevresi Cephe Yenileme ve Peyzaj Düzenleme Projesi, bölgeyi baştan sona yenileyerek modern bir yaşam alanına dönüştürecek.

ORDU (İGFA) - Şehrin önemli noktalarından biri olan Bülbül Deresi çevresinde hayata geçirilecek proje ile hem estetik görünüm güçlenecek hem de vatandaşlara daha konforlu bir sosyal alan sunulacak.

80 BİNA VE 66 İŞ YERİNİN CEPHESİ YENİLENECEK

Proje kapsamında Bülbül Deresi çevresinde yer alan 80 bina ile 66 iş yerinde kapsamlı dış cephe yenileme çalışması yapılacak. Binalar mantolama sistemiyle yenilenirken, belirlenen ortak renk ve mimari detaylarla bütüncül bir görünüm sağlanacak.

Süsleme elemanları, sütunlar ve kat silmeleriyle cadde silüeti yeniden şekillendirilecek. Aynı zamanda balkonlardaki çanak antenler kaldırılarak merkezi anten sistemine geçilecek, klima motorları dekoratif ünitelerle gizlenecek ve görüntü kirliliğine neden olan kablo düzenlemeleri yapılacak.

Bölgedeki iş yerlerinde de önemli bir dönüşüm gerçekleştirilecek. Zemin kat ticari alanlarda tek tip tabelalar ve uyumlu tenteler kullanılacak.

Dükkan cepheleri modern kaplama malzemeleriyle yenilenirken mevcut kepenklerde bakım ve onarım çalışmaları yapılarak cadde genelinde estetik bir bütünlük oluşturulacak.

YENİ KALDIRIMLAR YAPILACAK, MEVCUT KALDIRIMLAR YENİLENECEK

Boztepe iniş yokuşundan sahil yolundaki köprüye kadar uzanan 1.130 metrelik hat boyunca modern bir kordon oluşturulacak. Dere boyunca 2,5 metre genişliğinde yeni kaldırımlar yapılırken, karşı taraftaki mevcut kaldırımlar da baskı betonla yenilenecek.

Tüm yürüyüş güzergahında görme engelli vatandaşlar için hissedilebilir yüzeyler uygulanacak. Dere kenarına yerleştirilecek banklar, çöp kovaları ve bilgilendirme tabelalarıyla alan daha kullanışlı hale getirilecek.

Peyzaj düzenlemeleri kapsamında dere kenarındaki duvarlar doğal taşlarla kaplanacak, bazı bölümlerde ise saksılar ve ahşap detaylarla desteklenen dekoratif uygulamalar yapılacak.

Böylece dere boyunca yeşil bir koridor oluşturulacak. Köprü korkulukları da yenilenerek bölgeye daha modern bir görünüm kazandırılacak.

YOL, YÜRÜYÜŞ ALANLARI VE DERE İÇİ ÖZEL SİSTEMLERLE IŞIKLANDIRILACAK

Projenin önemli bölümlerinden biri de aydınlatma çalışmaları olacak. Yol, yürüyüş alanları ve dere içi özel sistemlerle ışıklandırılacak. İş yerlerinin cephelerine yerleştirilecek estetik aplik aydınlatmalarla Bülbül Deresi çevresi geceleri de canlı, güvenli ve cazip bir yaşam alanına dönüşecek. Altınordu'ya yeni bir çehre kazandıracak proje ile bölge, vatandaşların keyifle vakit geçireceği prestijli bir sosyal alan haline gelecek.