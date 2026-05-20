Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin EnFest etkinlikleri kapsamında düzenlediği ödüllü FC26 turnuvasında final heyecanı yaşandı. İkişerli gruplardan oluşan 176 takımın mücadele ettiği organizasyonda şampiyonluk ipini İbrahim Toncer-Azim Omaç ikilisi göğüsledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği EnFest'te e-spor heyecanı büyük finalle taçlandı. İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen ödüllü FC26 turnuvasında ikili takımlardan oluşan 176 ekip kıyasıya rekabet etti.

FİNAL GÖSTERİ MAÇI İLE TAÇLANDI

Festival kapsamında gerçekleştirilen final programında Süper Lig FC26 şampiyonu ve Kocaelispor oyuncusu Kağan Sofuoğlu ile Galatasaray e-spor oyuncusu Kaan Tüzün de yer aldı. İkilinin gerçekleştirdiği gösteri maçı festival alanında büyük ilgi gördü.

ŞAMPİYON TONCER-OMAÇ İKİLİSİ OLDU

Büyük heyecana sahne olan final karşılaşmalarının ardından turnuvanın şampiyonu İbrahim Toncer-Azim Omaç ikilisi oldu. Final müsabakaları boyunca festival alanında heyecan dolu anlar yaşanırken, gençler hem rekabetin hem de 19 Mayıs coşkusunun tadını doyasıya çıkardı. Turnuvada dereceye giren yarışmacılara birincilik için 7 bin TL, ikincilik için 6 bin TL, üçüncülük için ise 5 bin TL ödül verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen EnFest etkinlikleri, sporun yanı sıra teknoloji ve dijital oyun kültürünü de gençlerle buluştururken, Milli İrade Meydanı'nda kurulan etkinlik alanları festival boyunca yoğun ilgi gördü.