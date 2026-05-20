İstanbul Maltepe'de kadınların üretim gücü bir kez daha görünür oldu. Maltepe Belediyesi'nin kadın emeğini desteklemek ve dayanışma kültürünü büyütmek amacıyla hayata geçirdiği sergiler, ilçenin farklı mahallelerinde ilgi görüyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde yıl boyunca kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı yüzlerce el emeği ürün, vatandaşlarla buluşurken kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü yer almasının da önünü açıyor.

Fındıklı'dan Başıbüyük'e, Gülsuyu'ndan Girne Mahallesi'ne kadar birçok noktada açılan 'Kadın Emeği ve Dayanışma Sergileri', son olarak Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Sergilerde filografi, nakış, punch, kanaviçe, örgü ve dekoratif tasarımlar gibi farklı el sanatları teknikleriyle hazırlanan çalışmalar dikkat çekti. Kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler, ziyaretçilerden tam not alırken sergiler aynı zamanda mahalle kültürünü ve yerel dayanışmayı güçlendiren önemli bir buluşma noktası haline geliyor.

Maltepe Belediyesi'nin öncülüğünde büyüyen bu dayanışma ağı, kadınların sosyal yaşamda daha aktif ve daha güçlü yer almasına katkı sunuyor.