Denizli Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTAŞ bünyesindeki tüm sosyal ve ticari tesislerde, hizmet kalitesini artırmak, mali şeffaflığı en üst seviyeye çıkarmak ve işlem sürelerini kısaltmak amacıyla 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla nakit ödeme dönemi yerine dijital ödeme sistemine geçiliyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BELTAŞ bünyesinde işletilen tüm sosyal tesisler, kafeteryalar, otoparklar ve turizm merkezlerinde nakit para ile ödeme uygulamasına son veriliyor. Bu kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşiminde duyurdu.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'AMACIMIZ ŞEFFAFLIĞI SAĞLAMAK'



Alınan kararın gerekçelerini ve uygulama takvimini meclis kürsüsünden detaylarıyla paylaşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, temel amacın mali süreçlerde tam kontrol ve operasyonel verimlilik sağlamak olduğunu vurguladı.

Uygulamanın belediye bütçesinin yönetiminde mutlak bir şeffaflık zeminini kuracağını belirten Başkan Çavuşoğlu, '1 Haziran itibarıyla belediyemizin en önemli iştiraklerinden biri olan BELTAŞ'ta nakit ödeme dönemini tamamen bitiriyoruz. Bu tarihten sonra BELTAŞ tesislerinde nakit kabul edilmeyecek; tüm tahsilatlar kredi kartı ve banka kartı üzerinden dijital olarak gerçekleştirilecektir. Teknolojik altyapısı ve entegrasyonu tamamlanan tesislerimiz 1 Haziran'dan itibaren doğrudan bu sisteme dahil olacak. Diğer tüm işletmelerimiz de hızlıca ve sırayla geçişi tamamlayacak. Amacımız, işletmelerimizde oluşabilecek nakit yönetim risklerini, suistimalleri ve mali karmaşayı tamamen ortadan kaldırarak halkımıza daha çağdaş, hızlı ve denetlenebilir bir hizmet sunmaktır' ifadelerine yer verdi.



TESİSLERDE DİJİTAL ÖDEME YÖNTEMLERİ KULLANILACAK



Yeni düzenleme kapsamında, belediye iştirakine bağlı işletmelerde vatandaşlar artık yalnızca kredi kartı, banka kartı ve diğer dijital ödeme yöntemlerini kullanabilecek. Denizli halkına ve kenti ziyaret eden yerli-yabancı turistlere geniş bir yelpazede hizmet sunan BELTAŞ bünyesindeki tesislerin tamamı bu dijital dönüşümün parçası olacak. Yeni uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası Tesisleri, Denizli Kayak Merkezi, şehir genelinde işletilen tüm açık ve kapalı otoparklar ile belediye bünyesindeki tüm kafe ve restoranlar nakit ödeme kabul etmeyecek işletmeler arasında yer alıyor.



YENİ UYGULAMA 1 HAZİRAN'DA DEVREYE ALINACAK



1 Haziran 2026 tarihine kadar ilgili tüm işletmelerde POS cihazı altyapıları yenilecek, temassız ödeme limitleri ve sistem entegrasyonları test edilecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tesis girişlerinde ve ödeme noktalarında görsel ve işitsel bilgilendirme levhaları yerleştirilecek.