SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde 'Dijital Bağımlılık, Farkındalık ve Dijital Denge' konusu ele alındı.

Sapanca Alaçam Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere dijital dünyayı daha bilinçli ve dengeli kullanmanın yolları anlatıldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne gelen talepler doğrultusunda Sapanca Alaçam Ortaokulu'nda, Aile Dayanışma Birimi Psikoloğu Şevval Kaya Yılmaz öğrencilerle bir araya geldi.

DİJİTAL DÜNYADA FARKINDALIK VURGUSU

Seminerde teknolojiyi tamamen hayatımızdan çıkarmak yerine, dijital araçlarla daha sağlıklı ve dengeli bir bağ kurmanın önemi anlatıldı. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen interaktif uygulamalarla öğrenciler, ekran karşısında fark etmeden verdikleri otomatik tepkileri ve dijital dünyanın dikkat üzerindeki etkilerini deneyimleme fırsatı buldu.

Dijital bağımlılığı önlemeye yönelik pratik yöntemlerin de paylaşıldığı seminerde, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin dijital dünyada güvenli, bilinçli ve dengeli kalmalarına yönelik önemli bilgiler aktarıldı.