Bursa'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen 7 Bölgeden 7 Kıtaya Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Öğrenci Sempozyumu başladı.

BURSA (İGFA) - 7 Bölgeden 7 Kıtaya Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Öğrenci Sempozyumu 20-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştiriliyor.

Sempozyum açılışında Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Gelecek Vizyonu panelinde Önceki Dönem Osmangazi Belediye Başkanı, Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Dündar'ın moderatörlüğünde Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in konuşmalarıyla start verdi.

Programın bugünkü diğer oturumlarında Türkiye Diyanet Vakfı ve Gönül Coğrafyamızda Din Eğitimi konularında paneller düzenleniyor.

Sempozyumun ikinci gününde Hakikatin Şahitliği: Gazze Özelinde İnsani ve Ahlaki Duruş, Medeniyetin Kırılma Noktaları: Küresel Hegemonya, Sessiz Coğrafyalar ve Sistematik İhlallerin Anatomisi ile devam edecek.

Cuma günü düzenlenecek 2 oturumun ardından katılan öğrencilere katılım belgesi ve plaket takdim töreni gerçekleştirilecek.

20 Mayıs 2026 - Çarşamba

09.30- 10.30

Açılış programı

10.30-12.00

1.A Oturum Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Gelecek Vizyonu Paneli

1-Moderatör: Av. Mustafa Dündar Bursa Osmangazi Belediyesi (eski) Başkanı/

Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL Mütevelli Heyeti Başkanı

2-Panelistler: Dr. Ahmet İşleyen Din Öğretimi Genel Müdürü

İzani Turan Diyanet Vakfı Genel Müdürü

Halil Eldemir Ak Parti Bilecik Milletvekili

12.00 - 14.00 Öğle Arası

14.00 - 16.00

1.B Oturum - Türkiye Diyanet Vakfı Paneli

1-Moderatör: Esen Sezen Kılıç TDV Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü

2-Panelistler: Dr. Nurullah Karakaş Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Eğitim ve

Rehberlik Daire Başkanı

Dr. Merzuk Grabus Bosna Hersek - UAİHL Mezunu - Dr. Öğretim Üyesi

Shahidul İslam Bangladeş - UAİHL Mezunu - Doktora Öğrencisi

Sultab Alshawabkeh Ürdün - UAİHL Mezunu - İlim Yayma Cemiyeti

Mezun Birimi

16.00 - 17.30

2.Oturum - Gönül Coğrafyamızda Din Eğitimi - Doç. Dr. Turgay GÜNDÜZ

2.A. Medeniyet Tasavvuru olarak UAİHL, Mezun Başarıları ve Tecrübe Paylaşımı

-2A.Fawad Turan - UAİHL Mezunu - Uluslararası İmam Hatip Mezunları ve mensupları

Derneği Genel Başkan yardımcısı

-2A.Abdullah Öztürk - Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL mezunu UMMED Genel

Başkanı

-2A.Mehmet Kağan Karagöz - Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL Mezunu -

Politecnico di Torino Üniversitesi Öğrencisi

2.B.Aktif Öğrencilerin Gözünden UAİHL kritiği

2.C.Suffa'dan Dijital Ekrana Din Eğitiminde Metodolojik Dönüşüm

21 Mayıs 2026 - Perşembe

08.00- 09.30

Transfer-Kahvaltı

09.30-10.30

3.Oturum - Hakikatin Şahitliği: Gazze Özelinde İnsani ve Ahlaki Duruş -

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

3.A. Post-Truth (Hakikat Ötesi) Çağda Soykırımın Sıradanlaşması

3.B. Kadim Savaş Hukukundan Modern Barbarlığa

3.C. Gazze Krizinde Uluslararası Hukukun Sınırları ve Türkiye'nin Çözüm

Eksenli Bölgesel Liderliği

10.30 - 11.00

Dinlenme Arası - İkram

11.00 - 12.00

4.Oturum - Medeniyetin Kırılma Noktaları: Küresel Hegemonya, Sessiz

Coğrafyalar ve Sistematik İhlallerin Anatomisi - Dr. Murat BAYRAK

4.A. Doğu Türkistan: Kimliksizleştirme ve Kültürel Soykırımın Anatomisi

4.B. Myanmar: Vatansızlığın Sürgünü ve Arakan Krizi

4.C. Afrika Kıtası: Küresel Refahın Bedeli Olarak Kaynak Sömürüsü ve Yapısal

İnsani Krizler

12.00 -12.30

Dinlenme arası - İkram

12.30 -13.30

5.Oturum - Vahdetin Tecellisi Olarak Medeniyet Havzalarımızda Kardeşlik ve

Estetik: Köklerden Küresel Gönül Köprülerine (1) - Doç. Dr. Mevlüt AKÇAPA

5.A. Ensar ve Muhacir Modeli: İslam Medeniyetinde Kardeşliğin Ontolojik ve

Ahlaki Temelleri

5.B. Eğitimde Kardeşliğin Tezahürü: Uluslararası İmam Hatip Liseleri Örneği ve

'Birlikte Yaşama' Adabı

5.C. Kelamdan Kalbe: Gönül Coğrafyasında Ortak Edebiyat ve Sufi Söylemin

Birleştirici Gücü

13.30 - 14.30

Öğle arası

14.30 - 15.30

5. Oturum - Vahdetin Tecellisi Olarak Medeniyet Havzalarımızda Kardeşlik ve

Estetik: Köklerden Küresel Gönül Köprülerine (2) - Prof. Dr. Vejdi BİLGİN

5.D. Görsel Hafıza ve Estetik Süreklilik: Hüsn-i Hat ve Tezhip Sanatının Küresel

Havzalardaki Gelişimi

5.E. Sadakat Coğrafyası: Güney Asya (Pakistan, Bangladeş)ve Türkiye Arasındaki

Geçmişten Günümüze Vefa Diplomasisi

5.F. Afrika'da İnsani Diplomasi ve Kadim Bağlar: Sömürge Sonrası Dönemde Gönül

Köprülerinin Yeniden İnşası

15.30 -16.00

Dinlenme Arası - İkram

16.00-17.00

6. Oturum - Dijitalleşen Varlık Tasavvuru ve Medeniyet: Yapay Zekâ, Algoritmik

Akıl ve Etik Sınırlar. - Prof. Dr. Ahmet DAĞ

6.A. Yapay Zekâ Çağında Bilginin Dönüşümü ve Etik: Kadim Hikmetten Makine

Öğrenmesine Bilginin Mahiyeti

6.B. Zihinlerin İşgali: Dijital Çağda Beşinci Kol Faaliyetlerinin Global Güvenlik

Tehdidi

6.C. Fıtrattan Transhümanizme Derinleşen Dijital Uçurum

22 Mayıs 2026 - Cuma

09.00 -10.00

Kahvaltı

10.00 -10.45

7. Oturum - Krizden İhyaya: Dijital Çağda Yeni Bir Medeniyet Paradigması için

Stratejik Öneriler ve Eylem Planları (1) - Doç. Dr. Rıdvan ŞİMŞEK

7.A. Barbar, Modern, Medeni' Kavramları Ekseninde Geleceğin Medeniyet Öncüleri:

Bir Şahsiyet İnşası Olarak Hezarfenlik

7.B. Bir Halife Olarak İnsanın Ekolojik Sorumluluğu Emanet Bilinci Sürdürülebilirlik

10.45- 11.00

Dinlenme arası - ikram

11.00 - 12.00

7. Oturum - Krizden İhyaya: Dijital Çağda Yeni Bir Medeniyet Paradigması için

Stratejik Öneriler ve Eylem Planları (2) - Prof. Dr. Enver UYSAL

7.C. Görsel Havza ve Hakikat Arayışı: Semih Kaplanoğlu ve Tarkovsky Sineması

Üzerinden Ruhun İhyası' '

7.D. Daha Adil Bir Dünya İçin Stratejik Değerler İttifakı: İzzetbegoviç'in 'Doğu ile

Batı Arasındaki İslam' Sentezi

7.E. Nesillerin Teminatı ve Medeniyetin Son Kalesi: Rasim Özdenören

Perspektifinden Ailenin İhyası

12.00 -14.00 Öğle Arası

14.00 -15.00

Değerlendirme Oturumu

15.00 -16.00

Tüm katılımcılara Katılım Belgesinin verilmesi

Kapanış