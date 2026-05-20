Çayırova Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ve gençlerin uğrak noktası olan kitap kahveler, YKS sınavına hazırlanan gençler için, 18 Haziran'a kadar 7 gün 24 saat hizmet verecek.

KOCAELİ (İGFA) - Gençler için birçok hizmeti hayata geçiren, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ile Akse Kitap Kahve'yi ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sınav hazırlığında olan Çayırovalı gençler için önemli bir duyuruda bulundu.

Açıldığı günden bu yana özellikle Çayırovalı öğrenciler için cazibe merkezi haline gelen ve sınava hazırlık sürecindeki gençlerin, ders çalışmak için tercih ettiği başlı mekanlar arasında yer alan Akse Kitap Kahve ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi, YKS sınavına hazırlık sürecinin son dönemlerinde, 7/24 hizmet verecek. Çayırovalı öğrencilerin, sınava hazırlanması adına daha nezih, daha sakin ve ferah bir ortam sunan iki kütüphane de 20 Mayıs'tan 18 Haziran'a kadar gençlere sınav sürecinde destek sağlayacak.

'TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ'

Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan duyuruda, 'YKS maratonunda öğrencilerimize destek olmak için; 20 Mayıs - 18 Haziran tarihleri arasında 7 Gün 24 Saat hizmet veriyoruz. Hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen tüm öğrencilerimizi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve Akse Kitap Kahve'ye bekliyoruz. Azminiz, emeğiniz ve başarınız daim olsun' denildi. Çayırovalı gençler ise, sınava hazırlık sürecinin son düzlüğünde kendilerine sunulan bu destekten ötürü Çayırova Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.