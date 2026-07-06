İzmir'in 94 yıllık Cumhuriyet markası Şaşal Su, Belçika merkezli International Taste Institute tarafından düzenlenen programda 'Üstün Lezzet Ödülü'ne layık görüldü.

İZMİR(İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden kente kazandırılan Şaşal Su, uluslararası alanda önemli bir ödül kazandı.

Menderes ilçesindeki Şaşal Köyü'nde üretime devam eden Şaşal, Belçika'nın başkenti Brüksel merkezli International Taste Institute tarafından 'Üstün Lezzet Ödülü'ne layık görüldü.

250'yi aşkın uzman şef ve sömeliyeden oluşan bağımsız jüri, ürünleri marka veya üretici bilgisi olmadan yalnızca duyusal kalite kriterlerine göre değerlendirdi.

Değerlendirme kör tadım yöntemiyle yapıldı. Marka, ambalaj ya da ülke bilgisi olmadan sadece tat, koku, doku ve genel duyusal kalite üzerinden puanlama gerçekleştirildi.

ÖZAĞAR: ULUSLARARASI STANDARTLARDA YÜKSEK KALİTEDE

İzdoğa AŞ Kurumsal İletişim ve Kalite Müdürü Hatibe Özağar, Brüksel'e numune gönderildiğini ve yapılan değerlendirmeler sonucunda Şaşal Su'nun Üstün Lezzet Ödülü belgesine layık görüldüğünü belirtti.

Özağar, belgenin uluslararası geçerliliğe sahip olduğuna dikkat çekerek, 'Şaşal olarak bu belgeyi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir'in köklü markası olan Şaşal'ın uluslararası alanda da yer aldığını, kamu eliyle yürütülen bir markanın da küresel platformda boy gösterdiğini ortaya koyan bir belge oldu.

İzmir'in yerel değerlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Artık yerel değil, uluslararası standartlarda yüksek kalitede üretilen bir ürün haline geldi' dedi.

AYLIK 4 MİLYON ŞİŞE ÜRETİM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başladığı 2024 yılının Nisan ayında aylık 200 bin şişe olan üretim, aylık 4 milyon şişeye çıktı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden geçerek tüm ürün gruplarında TS 266 standardını karşılayan Şaşal Su, ilerleyen süreçte kapasitesini ve üretim miktarını artırmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzdoğa tarafından işletilen ve Menderes ilçesindeki Şaşal Köyü'nde 0,5 L, 1,5 L ve 5 L pet, 0,33 L ve 0,75 L cam ambalaj seçenekleriyle üretilen sular, yeni yüzüyle de tüketiciyle buluştu. Uzun yıllardır İzmir'in kent hafızasında yer etmiş, kentle özdeşleşmiş kamusal bir değer olarak öne çıkan Şaşal'da logo korunarak hazırlanan yeni etiket tasarımına, İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi de eklendi.

5 zincir market ve 5 bayiyle, İZMAR Tanzim Satış Marketleri, Grand Plaza satış noktaları ve İzmirli Kahve şubeleriyle Ege'ye yayılan Şaşal Su, başta İzmir olmak üzere Manisa, Aydın, Uşak ve Muğla'da genişleyen bayilik ve dağıtım ağıyla büyümeye devam ediyor.