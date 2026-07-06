Türk pop müziğinde şarkı yazarlığını bambaşka bir noktaya taşıyan Murat Dalkılıç, son yıllarda kaleme aldığı eserlerle adeta modern zamanların en güçlü hikaye anlatıcılarından biri olmayı sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Aşkı, hüznü, bireysel kırılmaları ve toplumsal meseleleri ustalıkla satırlara işleyen sanatçı, her şarkısında dinleyicisini başka bir öykünün içine çekiyor.

Felsefi göndermeleri günlük hayatın en gerçek duygularıyla buluşturan Murat Dalkılıç, müzikte yalnızca şarkılar değil, hafızalara kazınan hikayeler yazıyor.

Murat Dalkılıç, şimdi de 'Daha 17' dizisi için hazırladığı yeni şarkısı 'Hay' ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin Aras karakterinin zorluklarla örülü yaşam mücadelesine eşlik eden eser, güçlü sözleri ve etkileyici atmosferiyle hikâyenin duygusunu derinleştiriyor.

'Hay', yalnızca dizinin değil, Murat Dalkılıç'ın hikaye anlatıcılığındaki ustalığının da yeni bir yansıması olarak öne çıkıyor. Şarkının en dikkat çeken sürprizlerinden biri ise başarılı sanatçı Derya Uluğ'un sesi. Eserde yer alan bu özel dokunuş, dinleyicilere beklenmedik ve duygu yüklü bir an yaşatıyor.

Dijital platformlardaki yerini alan 'Hay', daha ilk günden hem dizi izleyicilerinin hem de Murat Dalkılıç hayranlarının radarına girmeyi başardı. Güçlü anlatımı ve etkileyici atmosferiyle şimdiden sezonun en çok konuşulacak dizi şarkılarından biri olmaya aday görünüyor.