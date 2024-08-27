Türk voleybolunun efsane isimlerinden Bursalı Hüseyin Koç, şehrin bu branşta potansiyelini ortaya çıkarmak için kolları sıvadı. Koç, bu topraklardan milli takıma oyuncu göndermeyi amaçladıklarını dile getirdi.BURSA (İGFA) - Kariyerinde Çankaya Belediyesi, Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halkbank, Arkas, Galatasaray ve Bursa Büyükşehir Belediyesi forması giyen,3 lig şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları birinciliği, ÜNİVERSİAD Dünya Şampiyonluğu, Süper Kupa, Türkiye Kupası, Balkan Kupası, 1 Avrupa şampiyonluğu, 3 Avrupa en iyi pasör ödülü, Şampiyonlar Ligi ikinciliği ve 25 madalya kazanan, 240 kere oynayarak Milli Takım forması terleten Bursalı eski voleybolcu Hüseyin Koç, bu şehre hizmet için kollarını sıvadı.

Aktif voleybol kariyerinin ardından takım menajerliği görevlerinde bulunan Koç, Ertuğrul Güler’in kurucusu olduğu SAS Voleybol Akademi ile yepyeni bir sayfa açtı. Kendi yaşadığı şampiyonlukları, çocuklara öğretmeyi amaçladığını kaydeden efsane voleybolcu, “30 yıl önceden bildiğim voleybol altyapılarda hala gösterilmiyor. Her çocuğumuzun yeteneği var. Sporcuyu şekillendirmek antrenörün elinde” diye konuştu.

200 yaş grubu 40 kızdan oluşan bir ekiple çalıştığını vurgulayan Hüseyin Koç, “SAS Voleybol Akademi, oyuncu yetiştirip, milli takıma göndermek, üniversitelerden spor bursu aldırmayı hedefliyor. Önemli bir kariyere sahip sporcu olarak birinin altyapıya girmesi gerekiyordu, kimse cesaret edemiyor. Voleybolu en doğru şekilde, teknik, oyun sistemi, profesyonel antrenmanla sistematik bir şekilde öğretmeyi amaçlıyoruz.

Büyüdüklerinde görecekleri sistemi küçük yaşta görüyorlar. 3 senede yapacakları antrenmanları alt yaş grubunda alıyorlar. Bursa’nın bir değeriyim. SAS Akademi’de 40 kız öğrenci var. Bursa’nın gelmiş geçmiş en iyi voleybolcularından birisiyim.

Eski TOFAŞ SAS oyuncusu, SAS Voleybol Akademi kurucusu Bursaspor’un eski basketbol menajeri Ertuğrul Güler’le birlikte spora hizmet için çalışıyoruz. Oyuncu yetiştirelim, Bursa’ya hizmet etmek istiyoruz. Turhan Tayan Anadolu Lisesi’nde salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri voleybol antrenmanlarımız var. Basketbol ise her gün yapılıyor” diye konuştu.