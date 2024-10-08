Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) üyeleri geçtiğimiz hafta sonu Enez Hisardağı bölgesinde merhum Volkan Ateş öğretmenin anısına bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez kaymakamı Muhammed Emin Tutal'ın da katıldığı etkinlikte, merhum öğretmenimizin ailesi ve yakınları da yer aldı. Doğaseverler yürüyüşe başlamadan önce Yenice köyünde Enez Kaymakamlığı ve Yenice köy muhtarlığı tarafından organize edilen kahvaltı etkinliğine katıldı. Kahvaltı sonunda yürüyüş ile ilgili bilgilendirmek yapılarak Hisardağı zirvesine yürüyüşr başlandı.

MERHUM VOLKAN ATEŞ, DOĞA, ÇEVRE VE SPOR AKTİVİSTİ

Enez Atatürk Ortaokulunda Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak görev yaparken 30 Eylül 2017 tarihinde 47 yaşında talihsiz bir kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Ölümü eğitim camiası başta olmak üzere herkesi yasa boğmuştu. Gençleri spora ve doğaya yönlendirmek adına önemli adımlar atan Volkan öğretmen, tam anlamıyla doğa ve çevre sevdalısıydı. Voleybol branşında ilçeye dereceler kazandıran Volkan öğretmen kurduğu Ainos Bisiklet Grubu ile gençleri bir çatı altında toplayıp yaptığı turlarla hem doğayı sevdirmiş hem de bisiklete olan ilgiyi artırmıştır. Her yıl anısını yaşatmak adına Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği üyeleri ve ailesi anma etkinliği yapmaktadır.

O'NU ÇOK ÖZLÜYORUZ

Anma yürüyüşüne katılan eşi Berrin Ateş öğretmen, kızı ve kardeşleri de acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ve çok özlediklerini dile getirerek her yıl unutmayan ve etkinlik düzenleyen SARDOS yönetici ve üyelerine teşekkür ederiz diyerek duygularını ifade ettiler.

SARDOS DERNEĞİ VAR OLDUĞU SÜRECE ANISINI YAŞATACAĞIZ

Keşan Soros Doğa ve Spor Derneği yöneticileri de yaptığı açıklamada duygularını şu şekilde ifade etti. Derneğimiz var olduğu sürece merhum Volkan Ateş öğretmenimizin anısını yaşatmak için adına etkinlik yapmaya devam edeceğiz. Çünkü o, çevresine ışık saçan, özellikle gençlere rol model olan örnek bir eğitimciydi. Bayrağı onun bıraktığı yerden alarak devam ediyoruz.

Hisardağı zirvede Enez kaymakamımız Sayın Muhammed Emin Tutal'da yürüyüşe katıldı ve Edirne Valimiz Sayın Yunus Sezer'in destekleriyle yapılan Hisardağı Seyir Terası ve yürüyüş yolu yerinde incelendi.

Karşılama ve misafirperverlikleri için Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal , Yenice köy muhtarı Ruşen Yazıcıoğlu ve Hisarlı köy muhtarı Muzaffer Karakaya'ya teşekkür eden doğaseverler, Enez kalesi ve Ayasofya camii gezisi sonrası merhum Volkan Ateş öğretmenin kabrini ziyaret ederek etkinliği sonlandırdılar.