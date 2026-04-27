Bursa'da BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi öğrencileri, Okul Sporları Gençler A Futbol Şampiyonası'nda gösterdikleri performansla Türkiye finallerine yükseldi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eğitim veren BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi öğrencileri, önemli bir sportif başarıya imza attı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Okul Sporları Gençler A Kız-Erkek Futbol Türkiye Şampiyonası kapsamında oynanan müsabakalar sonucunda Türkiye finallerine yükseldi.

Zorlu karşılaşmalarda sergiledikleri performansla dikkat çeken sporcular, hem okullarını hem de Bursa'yı başarıyla temsil etti. Elde edilen sonuçla birlikte öğrenciler, Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Açıklamada, Türkiye finallerinde de başarı temennisinde bulunulurken, dünya şampiyonası yolunda ilerleyen öğrenciler ve emeği geçen eğitimciler tebrik edildi.