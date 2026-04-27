2026 Türkiye Drift Şampiyonası, Spor Toto ve HT Spor katkılarıyla Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenen ilk yarış ile başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Kapı kapıya devir çeviren profesyonel drift araçları, duman dumana lastikler, keskin virajlar ve hızın doruklarında nefes kesen mücadeleler, kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından ilgi ve heyecanla takip edildi.

HT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanan organizasyon ödül töreni ile son buldu.

Türkiye Drift Şampiyonası Sonuçlar

1. Rüzgar Okman

2. Çağlar Küçükdumlu

3. Akay Akbil

TOSFED Drift Kupası Sonuçlar

1. Sinam Gazi

2. Cem Djemal

3. Durali Bostan