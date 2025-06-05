İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma törenini Saraçhane’de gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Saraçhane'deki geleneksel bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmaya seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını ileterek başladı.

“3 Haziran sayın Başkanımızın doğum günü. Ben de kendisini ziyaret etme fırsatı buldum" diyen Başkanvekili Nuri Aslan, "Başkanımız aynen buradaki gibi heyecanlı, genç, dinamik, umutlu, mutlu ve motivasyonu çok yüksek. Sağlığı yerinde. Hepinize çok selamları var ve hepinize teşekkür ediyor. Hepinizin bayramını kutluyor.” diyerek İmamoğlu'nun mesajını iletti.

Bayram ruhunun birlik ve dayanışma içinde yaşandığı etkinlikte konuşan Başkanvekili Aslan, “İstanbul için gece gündüz çalışan kıymetli ekip arkadaşlarım, Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yol arkadaşları, paylaşmanın, dayanışmanın ve birliğin bayramı Kurban Bayramı’nın arifesindeyiz. Şimdiden sizlerin ve ailelerinizin bayramını kutluyorum” dedi.