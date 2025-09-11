Sakarya’nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Sapanca Gölü kıyısında, iklim krizinin etkilerinin hissedildiği bir dönemde 8. Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı düzenlendi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen fuar, 60 bin metrekarelik Kırkpınar Festival Alanı’nda kurularak 13 Eylül Cumartesi akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak.

200 FİRMA, 20 ÜLKE, BİNLERCE BİTKİ

Türkiye’nin dört bir yanından 200 üretici firmanın katıldığı fuarda Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Kuzey Irak ve İtalya başta olmak üzere 20 ülkeden alım heyetleri yer aldı. Tropikal bitkilerden yerli türlere kadar geniş bir çeşitlilik sunan fuar, özel tasarım peyzaj stantlarıyla adeta bir cennet bahçesine dönüştü.

ÇEVRE BİLİNCİ MİNİKLERE AŞILANDI

Fuarın açılışına vatandaşların yanı sıra çevre bilincinin erken yaşta kazandırılması amacıyla okullardan minik öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Açılış kurdelesi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol tarafından kesildi.

KESTEL’DEN TARIMSAL VİZYON VURGUSU

Bursa’nın Kestel ilçesi, fuara kooperatif düzeyinde onlarca üreticiyle çıkarma yaptı. Kestel Belediyesi, stant açan tek belediye olarak dikkat çekerken, Başkan Ferhat Erol “Kestel, Türkiye’nin süs bitkileri ihtiyacının %60’ını karşılıyor. 15 bin hektarlık alanda yıllık 15 milyon fidan üretimiyle 20 ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi. Ahududu ve böğürtlen üretiminde ise Türkiye’nin %80 ihtiyacının Kestel’den karşılandığını vurguladı.

Öte yandan Kestel Belediye Başkanı Erol, İklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık ve su ihtiyacının Bursa Kestel olarak da hissettiklerini tüm vatandaşlar ile birlikte gerekli hassasiyeti azami bir şekilde gösterdiklerini söyledi.

KURAKLIĞA DAYANIKLI BİTKİLER GÜNDEMDE

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, kuraklığa dayanıklı ve karbon tutumu yüksek bitkilerin peyzajda kullanılacağını belirterek, “Doğru adres burası” dedi.

HER FİDAN BİR MİRAS

SS Kestel Süs Bitkileri ve Meyve Fidancılığı Üreticileri Kooperatifi Başkanı Onur Durmuş, “Her diktiğimiz fidan geleceğe bırakılmış bir mirastır” diyerek üretimde birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Fuar kapsamında üniversite öğrencileriyle uygulamalı eğitimler düzenlenirken, iklim değişikliği, susuz tarım ve çevre temalı panellerle farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Zeynep Deveci, “Bu fuarlar çevre bilinci ve ihracat açısından çok kıymetli” dedi.