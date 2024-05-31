Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SGM’de yıl boyu dans, folklor, tiyatro ve müzik alanında eğitim alan minikler düzenledikleri yılsonu gösterisiyle izleyenleri büyüledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve gençlere birbirinden farklı dallarda, branşlarda eğitimler vermeye ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

BİNLERCE HAYATA DOKUNDU

Sakarya’daki tüm Sosyal Gelişim Merkezleri’nde (SGM) yıl boyu verilen eğitimler, binlerce kursiyerin hayatına dokundu. Atölye eğitimlerinin yanı sıra geniş branş yelpazesiyle miniklerin yeteneklerini keşfetmesini sağlayan SGM’lerde yıl sonu şöleni yaşanıyor.

SANATIN HER ALANINDA

Bu kapsamda Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), kış dönemi kapanış programı görkemli bir programla gerçekleştirildi. 7-14 yaş arası minikler halk oyunları, folklor, müzik ve sanatsal alanda aldıkları eğitimlerle birbirinden güzel gösteriler ve konserler düzenledi.

ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ

Bir grup dans etti, diğer grup enstrümanlarla şarkılar çalıp söyledi, bir başka grup ise şovlar gerçekleştirdi. Oldukça renkli ve coşkulu görüntülere sahne olan programlar, izleyen aileler ve vatandaşları adeta büyüledi.

3 farklı branşta sahne performanslarının yer aldığı yıl sonu şöleninde ayrıca satranç ve akıl oyunları turnuvalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.