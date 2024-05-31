Gebze Belediyesi dijital alanda hizmet kalemlerine bir yenisini daha ekledi. İmar yönetim Sistemini vatandaşların hizmetine sunan Gebze Belediyesi; ruhsat verme işlemlerini de artık çağın gereğine uygun olarak e-ruhsat hizmetiyle dijital ortama taşıyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi dijital alanda hizmet veren kalemlerine bir yenisini daha ekledi. Gerçekleştirilen çalışmalar ile imar yönetim sistemini dijital ortama taşıyan Gebze Belediyesi e-ruhsat hizmeti ile ruhsat verme işlemlerini de artık çağın gereğine uygun olarak dijital ortama taşıyor. Vatandaşların işlemlerini tek tuşla tamamlayabileceği dijital belediyecilik anlayışı ile hem zamandan hem de oluşacak maliyetlerden tasarruf edilecek.

BELEDİYEYE GELMEYE GEREK KALMAYACAK

Hizmete alınan e-ruhsat uygulamasıyla birlikte vatandaşlar; projelerin kontrol/ onay süreçleri ve yapı ruhsatı başvurularını dijital ortamda takip edebilecek. Proje onaylarının yanı sıra, imar durumu belgesi, plankote, yapı aplikasyon projesi, asansör tescil belgesi, zemin etüt raporu gibi birçok belge onayını da İmar Yönetim Sistemi üzerinden tamamlayabilecek olan vatandaşlar belediyeye gelmeden belgelerin e-imzalı nüshaların çıktılarını kendileri alabilecek.