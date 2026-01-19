MASKİ, Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi'nde içme suyu ve kanalizasyon hatlarını modernize etmek için kapsamlı bir altyapı projesi başlattı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesinin en büyük yerleşim alanlarından Hacırahmanlı Mahallesi'ni modern altyapıya kavuşturuyor. Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek 'İçme Suyu Şebeke, Terfili İsale Hattı ve Kanalizasyon Hattı Projesi' kapsamında mahallede yaklaşık 23 kilometre içme suyu hattı, 28 kilometre kanalizasyon hattı ve 3 kilometre terfi hattı yenilenecek.

Projeler Daire Başkanı Hami Berk Yakıcı, çalışmayla hem mahallede eksik olan kanalizasyon hatlarının tamamlanacağını hem de atık suların Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaştırılarak bertaraf edileceğini açıkladı. Yakıcı, 'Mahalle yeni ve güçlü bir altyapıya kavuşacak. Böylece hem içme suyu hem de kanalizasyon sorunları tarihe karışacak' dedi.

Mahalle sakinleri de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hacırahmanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Sönme, 'Mahallemiz tarihinin en büyük altyapı yatırımını alacak. Su ve kanalizasyon sorunları artık çözüme kavuşacak' ifadelerini kullandı. Mahalleli Bekir Yeşildağ, '50 yıllık altyapımız artık yetersizdi. Bu proje ile büyük rahatlama sağlayacağız' derken, Rafet Dervişler de, 'Artık yaz aylarında su sıkıntısı yaşamayacağız. Çalışmalardan dolayı çok mutluyuz' diye konuştu.

Mehmet Ali Develi ise, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız sesimizi duydu. Mahallemiz en büyük ihtiyaçlarından birine kavuşuyor. Çalışmalar tamamlandığında hem su kesintileri sona erecek hem de kanalizasyon hatlarımız modern hale gelecek' dedi.

MASKİ, proje ile Hacırahmanlı Mahallesi'ni hem içme suyu hem de kanalizasyon altyapısı açısından çağın gerekliliklerine uygun hale getirerek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı