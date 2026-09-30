Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (SASKİ) tarih kayıtlarına rekor olarak yazılan son yağmurların raporunu paylaştı. Açıklanan verilere göre Sapanca Gölü, yağışlarla birlikte 30 santimetre yükseldi ve şehre 3 ay boyunca yetecek yağış düştü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) son günlerde etkili olan kuvvetli yağışla ilgili bir rapor yayınladı.

Başkan Yusuf Alemdar'ın son 27 yılın en kuvvetli yağışı olarak duyurduğu yağmurla ilgili raporda dikkat çekici veriler yer aldı.

15 MİLYON METREKÜP YAĞIŞLA 30 SANTİM ARTIŞ

Buna göre yağmur başlamadan önce 29 metre 55 santimetre olan Sapanca Gölü'nde seviye 30 santim artışla 29 metre 85 santimetreye yükseldi.

SASKİ, raporda Sapanca Gölü'ne şehre içme suyu açısından tam 3 ay boyunca yetecek miktar olan 15 milyon metreküp suyun düştüğünü açıkladı.

'SAPANCA GÖLÜ'NE 15 MİLYON METREKÜP YAĞIŞ DÜŞTÜ'

Yapılan açıklamada, '28 Eylül Pazartesi günü etkisini artıran yağışlarla birlikte Sapanca Gölü'nün su seviyesi 2 günde 30 santimetre yükseliş görüldü. 29,55 metre seviyesinde bulunan göl, 30 Eylül Çarşamba itibarıyla 29,85 metreye ulaştı. Verilerine göre gerçekleşen yükselişle Sapanca Gölü yaklaşık 15 milyon metreküp su kazandı. Gölün 2 günlük yağışlarla elde ettiği bu miktar, Sakarya'nın yaklaşık 3 aylık ortalama su tüketimine karşılık gelmektedir. Şehrin dört bir yanında meydana gelen olumsuzluklara 560 personel ve 225 araçla 48 saattir hiç ara vermeden müdahale ediyoruz. Hayat normale dönene kadar nöbetimize devam edeceğiz.' denildi.

AFET NÖBETİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

SASKİ ekipleri, DSİ ve AFAD koordinasyonuyla toplam 560 personel ve 225 aracıyla Geyve'den Sapanca'ya, Hendek'ten Kocaali ve Karasu'ya, Erenler'e, Adapazarı'na kadar kentin dört bir yanında afet ile mücadele için mesai harcıyor.