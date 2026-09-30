Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) ile sanat, kültür, gastronomi ve eğlence bir arada yaşanacak.

GAZİANTEP (İGFA) - Gazi şehrin uluslararası yüzü olan GastroAntep, Kültür Yolu Festivali ile birlikte bu yıl da zengin programı ile 'Deneyim Çağı: Gastronomi, Tarım, Turizm ve Misafirperverlik' temasıyla 3-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Gaziantep Festival Parkı'nda gastronominin yalnızca mutfak kültürü değil, aynı zamanda turizm, tarım, yatırım, konaklama, yerellik, kültürel miras ve yeni nesil deneyimler açısından geleceği ele alınacak.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLER YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK

İtalya, Mısır, Malta, Birleşik Krallık, Fransa, Lübnan, Ürdün ve Hollanda'dan gastronomi dünyasının önemli isimleri Gaziantep'te özel workshoplar gerçekleştirecek. Luigi Taglienti, Mostafa Seif, Davide Guidara, Jonathan Brincat, Miller Prada, Arthur Dubois, Joe Barza, Ali Ghizawi ve Michael van der Kroft gibi uluslararası şeflerin katılacağı workshoplarda farklı ülkelerin mutfak kültürleri ve çağdaş gastronomi yaklaşımları Gaziantep'in gastronomi atmosferiyle buluşacak.

Workshop programında İtalyan mutfağından Orta Doğu mutfağına, Akdeniz lezzetlerinden çağdaş Avrupa mutfağına uzanan farklı teknik ve yorumlar katılımcılarla paylaşılacak.

TÜRKİYE'NİN SEVİLEN ŞEFLERİ GAZİ ŞEHİRLİLERLE BULUŞACAK

Festivalde ayrıca Türkiye'nin tanınmış şefleri ve gastronomi dünyasının sevilen isimleri de özel workshop ve söyleşilerle Gaziantep'te olacak.

İdil Yazar, Türev Uludağ, Memet Özer, Uğur Koyuncu, Rafet İnce, Maria Ekmekçioğlu, Hazer Amani, Yağız İzgül, Semen Onur Öner, Eyüp Kemal Sevinç ve Dilek Yetkiner gibi isimlerin yer alacağı workshop programında Antep ürünleri ve yerel malzemeler farklı mutfak teknikleriyle yeniden yorumlanacak.

Programda ayrıca Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Arda Türkmen, Refika Birgül, Dilara Koçak ve Oğuz Yenihayat ile gastronominin medya, sağlık, popüler kültür, girişimcilik ve dijital içeriklerle ilişkisini ele alan özel söyleşiler gerçekleştirilecek.

GASTRONOMİNİN GELECEĞİ FARKLI PERSPEKTİFLERDEN ELE ALINACAK

Festivalin konferans programı, 'Deneyim Çağında Gastronomi ve Turizmde Yeni Perspektifler' başlıklı panelle başlayacak.

Gastronomi ve turizm sektöründeki yeni deneyim anlayışının yanı sıra hospitality sektörünün geleceği, yatırım ve değişen misafir beklentileri de sektörün önemli temsilcilerinin katılımıyla değerlendirilecek.

Program kapsamında ayrıca 'Türkiye'nin Gastronomi Yükselişi Dünyada Nasıl Karşılık Buluyor?', 'Köklerden Geleceğe Türk Mutfağının Yolculuğu Nasıl Devam Ediyor?', 'Yerellik ve Gastronomi Yeni Nesil Konaklama Deneyimini Nasıl Dönüştürüyor?' ve 'Farklı Mutfak Kültürleri Bir Restoranın Kimliğini Nasıl Oluşturuyor?' başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Türk mutfağının uluslararası görünürlüğünden restoran kimliğine, zeytinyağından coğrafi işaretlere, gastronomi yatırımlarından konaklama deneyimine kadar pek çok konu uzman isimler tarafından ele alınacak.