Bunlar da ilginizi çekebilir

Fon tasfiyesi için 'Fon Koordinasyon Kurulu' kuruldu

Ücretsiz olarak verilecek eğitimler, Gazeteci Ali Öcal Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) sınavlarına hazırlanan adayların fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen kursun antrenmanları, 5 Ekim itibarıyla başlayacak.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek POMEM-MSÜ-PMYO Parkur Hazırlık Kursu için başvurular başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, polis ve askeri okul sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik POMEM, MSÜ ve PMYO Parkur Hazırlık Kursu düzenliyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kurs kapsamında adaylar, sınavlarda karşılaşacakları parkurlara yönelik antrenmanlarla hazırlık yapacak.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.