Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa'da Konya'yı 51 finalist takımla temsil ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine ve yenilikçi projeler üretmelerine katkı sunan Kapsül Teknoloji Platformu, TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa'da Konya'yı gururla temsil ediyor.

30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen festivalde Kapsül Teknoloji Platformu 51 finalist takımlarıyla yer alıyor.

Gençlerin teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine ve yenilikçi projeler üretmelerine katkı sunan KAPSÜL; drone, tarım teknolojileri, insansız hava ve kara araçları, elektrikli araçlar, robotik uygulamalar, otonom sistemler, roket, yapay zekâ, finansal teknolojiler ve iklim değişikliği gibi çok sayıda kategoride TEKNOFEST Şanlıurfa'da finalist takımlarla mücadele ediyor.

KAPSÜL bünyesindeki ekipler; TEKNOFEST Drone Şampiyonası'ndan Tarım Teknolojileri Yarışması'na, Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'ndan Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları'na, İnsansız Deniz ve Su Altı Sistemleri Yarışmaları'ndan Robotaksi, Roket, Jet Motor Tasarımı, Hyperloop, Yapay Zekâ Dil Ajanları ve Mesleki Yetenek Yarışması'na kadar pek çok alanda Konya'yı temsil ediyor.

8 KAPSÜL TAKIMI ŞANLIURFA'DA ÖDÜL HEYECANI YAŞAYACAK

TEKNOFEST'te devam eden yarışmalar kapsamında ödül almaya hak kazanan KAPSÜL ekipleri de belli oldu. MYS Yavuz, Kapsül Civelekler, Tulpar, BANSA, Raclab Nova, RACLAB ROVER, Kırlangıç ve Çumra Metal Serbest takımları Şanlıurfa'da ödüllerine kavuşacak.

BAŞKAN ALTAY'DAN GENÇLERE TEBRİK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TEKNOFEST Şanlıurfa'da Konya'yı başarıyla temsil eden KAPSÜL bünyesindeki gençleri ve finalist takımları tebrik ederek, 'Türkiye'nin teknoloji hamlesinde gençlerin ortaya koyduğu azim, gayret ve üretkenlik büyük önem taşıyor. KAPSÜL Teknoloji Platformumuzun TEKNOFEST'te gösterdiği başarıdan ve gençlerimizin birbirinden değerli projelerinden büyük gurur duyuyoruz. Konya'mızı gururla temsil eden tüm takımlarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. İnşallah bu başarılar, gençlerimizin ülkemizin teknoloji yolculuğunda çok daha büyük başarılara imza atmasının önünü açacaktır' diye konuştu.

Bu sezon toplam 398 takım ve 1.880 farklı öğrenciye ulaşan KAPSÜL, 37'si TEKNOFEST olmak üzere 45 ulusal ve 6 uluslararası yarışmada gençlerin proje geliştirmesine imkân sağladı.

Eğitim, mentorluk, atölye, malzeme ve lojistik destekleriyle gençlerin fikirlerini projeye dönüştürmelerine katkı sunan KAPSÜL; Terminal Çağrı Programı, Next Level Programı ve Eklem Destek Programı ile gençlerin teknoloji alanındaki yetkinliklerini geliştirmesine ve proje tabanlı deneyim kazanmasına imkân sağlıyor.