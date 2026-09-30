Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel öncülüğündeki akademisyen ve idarecilerden oluşan heyet, milli teknoloji hamlesinin öncüsü BAYKAR'ın Keşan Eğitim ve Uçuş Merkezi'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel'in yanı sıra, İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü, Öğr. Gör. Emrah Aydın ve Öğr. Gör. Dr. Özdemir Akbal hazır bulundu.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VE STAJ İMKÂNLARI MASAYA YATIRILDI

Heyeti, kısa süre önce Merkez Birim Müdürlüğü görevine başlayan Kerim Çam ve ekibi karşıladı. Gerçekleşen samimi görüşmede, göreve yeni başlayan Çam'a 'hayırlı olsun' temennileri iletilirken, iki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmalar detaylıca ele alındı.

Ziyaret kapsamında Birim Müdürü Kerim Çam, heyete merkezin eğitim ve uçuş sahası ile bünyesinde barındırdığı ileri teknoloji sistemler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Teknik süreçlerin de yakından incelendiği programda;

Meslek yüksekokullarında eğitim gören teknik program öğrencilerinin staj olanakları, mezuniyet sonrası istihdam imkanları, bölgedeki gençlerin milli teknoloji projelerine daha aktif katılımını sağlayacak ortak projeler detaylı şekilde değerlendirildi.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ'

Programın sonunda günün anısına karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

Ziyaret, bölgedeki eğitim kurumları ile öncü teknoloji kuruluşları arasındaki bağların güçlendirilmesi ve gençlerin geleceğe hazırlanması yönündeki güçlü temennilerle sona erdi.