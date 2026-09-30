Bornova Belediyesi, kadınlara yönelik düzenlediği 'Eylül Kadın Buluşmaları' kapsamında Bornovalı kadınları açık havada yoga etkinliğinde buluşturdu. Etkinlikte, kadınlar doğayla iç içe nefes ve denge dolu bir gün geçirdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin kadınların fiziksel ve zihinsel iyi oluşlarını desteklemek amacıyla organize ettiği etkinlik, sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören programda katılımcılar, uzman eğitmen eşliğinde yoganın iyileştirici gücünü deneyimleme fırsatı buldu.

Bornova'nın en büyük yeşil alanlarından biri olan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, bu özel buluşma için ev sahipliği yaptı.

Sınırlı kontenjanla düzenlenen ve kayıtların Bornova Belediyesi iletişim hattı üzerinden alındığı etkinlikte kadınlar; nefes egzersizleri, esneme hareketleri ve meditasyon teknikleriyle modern hayatın stresinden uzaklaştı.