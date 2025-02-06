Ege Denizi'nde 28 Ocak’tan bu yana meydana gelen deprem sayısı 900’ü geçerken, Yunanistan adası Santorini'de OHAL ilan edildi.İSTANBUL (İGFA) - Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adası olarak bilinen Santorini'de yaşanan art arda depremler sonrasında panik oluşturdu.

Santorini Adası'nda olası hırsızlıkların engellenmesi amacıyla polis gücü ve kontrolleri artırılırken, bölgede OHAL ilan edildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede devam eden sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırması dolayısıyla adada 1 Mart'a kadar olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Ünlü bilim insanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sonunda Santorini'de beklentilerinin doğru çıktığını belirterek, Santorini yanardağ adasının kuzey doğusundaki, depremciklerin yoğunlaştığı Amorgos çukuru içinde 3 tane deniz altı yanardağı belirlendiğini kaydetti.

Cristina, Nea Kamena(Santorini) ve Columbus ile bu çukurda oluşan 6,7 km boylu yarık külsünün akışkan lavlar kustuğunu ifade etti.