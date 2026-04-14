Türkiye genelinde 15 Kasım'da başlayan kış lastiği uygulaması 15 Nisan itibariyle sona ererken, uzmanlar kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılmaması gerektiği konusunda uyardı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karayolları Trafik Kanunu kapsamında uygulanan kış lastiği zorunluluğu 15 Nisan 2026 itibarıyla sona eriyor.

Hatırlanacağı gibi yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlar için 15 Kasım 2025'te başlayan uygulama, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak belirli bir dönem için zorunlu tutulmuştu.

Yetkililer, kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılmasının ciddi riskler doğurabileceğine dikkat çekerken, 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için özel olarak üretilen kış lastiklerinin sıcak havalarda performans kaybı yaşadığı belirtiliyor. Uzmanlara göre yaz aylarında kullanılan kış lastikleri daha hızlı aşınırken, yol tutuşunda azalma, araç kontrolünde zayıflama ve yakıt tüketiminde artış gibi olumsuzluklara yol açıyor.

Sürücülerin güvenli sürüş ve ekonomik kullanım açısından mevsime uygun lastik tercih etmeleri gerektiği vurgulanıyor.