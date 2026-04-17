Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yerel mecliste Montania Hotel'in aylık kirasının 35 bin TL gibi kabul edilemez bir rakam olduğunu belirterek, 23 yıllık anlaşmayı 'berbat' olarak nitelendirmesiyle başlayan süreçle ilgili otel yönetimi anlaşmanın yasal olduğunu belgeler ve fotoğraflarla açıkladı. Sümbül Turizm Vekili Av. İbrahim Urgancı, 'Hukuk sayıya değil şartnameye bakar, o dönemki yatırım büyük riskti' diyerek tek katılımcılı ihale eleştirilerine yanıt verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Montania Otelleri üzerinden yürüyen tartışmalar sürerken, Sümbül Turizm A.Ş. vekili Av. İbrahim Urgancı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Otel önünde yapılan bilgilendirmede hem kira ihtilafına, hem de ihale sürecine ilişkin eleştirilere yanıt verildi.

1996 YILLIĞINA 37 YILLIĞINA KİRALANDI

Av. Urgancı, Montania Otelleri bünyesinde iki ayrı tesis bulunduğunu belirterek, tartışmalara konu olan yapının Mudanya Belediyesi'nden 1996 yılında yap-işlet-devret modeliyle 37 yıllığına kiralanan arsa üzerine inşa edildiğini söyledi. Otelin, şirket tarafından tamamen öz kaynakla yapıldığını ve sözleşme sonunda belediyeye devredileceğini vurguladı.

Başkan Dalgıç'ın iddia ettiği 'helvacı kağıdı' ile değil, 25 Nisan 1996 tarih, 3587 yevmiye nolu Mudanya Noterliği'nce düzenlenen sözleşme kapsamında kiralandığını yineleyen Urgancı, otelin ilk faaliyete geçtiği tarihten bu yana mevcut fiziki durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

1999 yılında Abdullah Öcalan'ın İmralı'da yargılama sürecinde tesisin dönemin Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından 'Uluslararası Basın Merkezi' olarak kullanıldığını anımsatan Urgancı, otelin 26 yıldır kesintisiz faaliyet gösterdiğini ve düzenli olarak kira ödemesinin yapıldığını kaydetti.

YÜZDE 500 ZAMLA BAŞLAYAN KRİZ 11 YILDIR SÜRÜYOR

Kira tartışmasının temelinde ise 2015 yılında yapılan artışın bulunduğunu belirten Urgancı, belediyenin kira bedelini yüzde 500 oranında artırdığını, bu nedenle hukuki sürecin başladığını ve halen devam ettiğini dile getirdi. Urgancı, ortada bir borç olup olmadığının yargılama sonucunda netleşeceğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görsellerin kamuoyunu yanılttığını da söyleyen Urgancı, ihtilafın tarihi tescilli bina ile ilgili olmadığını, söz konusu yapının belediyeye ait bile olmadığının altını çizerek, deniz kenarındaki tarihi binanın ise gerekli izinlere sahip olduğunu ancak teknik düzenlemeler nedeniyle geçici olarak hizmet vermediğini kaydetti.

'HUKUK SAYIYA DEĞİL, ŞARTNAMEYE BAKAR'

Söz konusu açıklamalar sonrasında Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın iki yıllık faaliyetlerini anlattığı toplantıda 'tek katılımcılı ihale' ve 'rekabet oluşmadı' yönündeki eleştirilerine de yanıt veren Av. İbrahim Urgancı, ihalenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun şekilde ve herkese açık yapıldığını söyledi. 'Hukuk sayıya değil, şartnameye bakar. O günün Mudanya'sında bu ölçekte bir yatırımı üstlenecek ikinci bir yatırımcı yoktu' ifadelerini kullandı.

Yatırımın bu denli küçümsenmesine de tepki gösteren Av. Urgancı, otel için harcanan tutarın milyonlarca dolar seviyesinde olduğunu belirterek, 'Bu proje Mudanya'ya uluslararası standartta bir tesis kazandıran büyük bir sermaye yatırımıdır' dedi. Açıklamada ayrıca, şirket itibarını zedeleyen asılsız yayınlara karşı hukuki yollara başvurulacağının da altı çizildi.

BU TARTIŞMA NASIL BAŞLAMIŞTI?

Hatırlanacağı gibi Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, son meclis toplantısında muhalefetin kira tahsilatlarındaki düşüklükle ilgili eleştirisine yanıt verdiği konuşmasında kendisinin de bu konuda rahatsızlığını dile getirerek, şunları kaydetmişti:

'Bunların bir tanesi hepinizin çok iyi tanıdığı Montania Hotel. 23 yıl önce yapılmış berbat bir anlaşma var. Bütün Mudanya'nın mülkünün 30 yıllık geleceğini ipotek altına almış, fındık fıstık parasına projeye aykırı bir bina yapılmasına göz yummuş. Helvacı kağıdına yapılmış berbat bir anlaşma. Bu arkadaşlarla davalıyız. Kamu maliyesinde önceden tahakkuk ettiriyorsunuz ondan sonra tahsil etmeye çalışıyorsunuz. Biz onların 35.000 liralık aylık kira bedelini yükselterek tahakkuk ettirdiğiniz için şu anda Montania Hotel'den toplam 30 milyon lira alacağımız var'

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, iki yıllık faaliyetlerini anlattığı basın toplantısında da gündeme gelen otel kira süreciyle ilgili, ihalenin bir kez yapıldığını, katılım olmadığını ve sürecin daha sonra ek sözleşmelerle devam ettiğini iddia ederek, uygulamanın 'ihale mantığıyla örtüşmediğini' öne sürmüştü.