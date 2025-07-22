Şanlıurfa Karaköprü’de bir AVM’deki gıda işletmelerine yönelik denetimlerde, hijyen koşullarını sağlamayan 4 işletmeye 168 bin 304 TL, bozulmuş ürün tespit edilen 1 işletmeye ise 21 bin 6 TL ceza kesildi.ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, 17 Temmuz 2025 tarihinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezindeki gıda işletmelerine denetim yaptı.

Kontrollerde, 4 işletmenin asgari teknik ve hijyenik koşulları karşılamadığı tespit edilerek, 5996 Sayılı Kanun’un 41/1-A maddesi uyarınca toplam 168 bin 304 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 1 işletmede bozulmuş ve kokuşmuş ürünler bulunması üzerine, 41/1-D maddesi gereği 21.006 TL ceza kesildi.

https://twitter.com/GidaveKontrolGM/status/1947540014272749702

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada toplamda 189 bin 310 TL idari yaptırım uygulanırken, uygunsuz ürünlere el konularak imha edildiği duyuruldu.

Yetkililer, gıda güvenilirliğini sağlamak ve tüketicileri korumak için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.