İstanbul'da Maltepe Belediyesi, Türk edebiyatının unutulmaz şairlerinden Nazım Hikmet'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde düzenlediği özel etkinliklerle andı.

İSTANBUL (İGFA) - 'Mavi Gözlü Devin İzinde Buluşuyoruz' temasıyla gerçekleştirilen program kapsamında önce anma sergisi açıldı, ardından duygu dolu bir konserle büyük ustanın eserleri ve düşünce dünyası sanatseverlerle buluştu.

Anma programının ilk bölümünde, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 'Nazım Hikmet Anma Sergisi' ziyaretçilere açıldı. Şairin yaşamına, edebi mirasına ve mücadele dolu yolculuğuna ışık tutan sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. 'Mavi gözlü dev' olarak hafızalara kazınan Nazım Hikmet'in yaşamından kesitlerin, portrelerinin ve eserlerinden izlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilere hem duygusal hem de düşündürücü bir deneyim sundu. Büyük ustanın umudu, eşitliği ve memleket sevgisini anlatan dizeleri, sergiyi gezenlere yeniden ilham verdi.

ŞİİRLER VE EZGİLERLE ANILDI

Serginin ardından anma programı, Altayçeşme Cemal Süreya Parkı'nda gerçekleştirilen 'Nazım Hikmet Anma Konseri' ile devam etti. Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası tarafından düzenlenen konserde, Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelenen eserler seslendirilirken, şairin dizeleri müzik eşliğinde yeniden hayat buldu. Katılımcılar, Nazım Hikmet'in özgürlük, barış, eşitlik ve memleket özlemini anlatan eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti. Duygu yüklü anların yaşandığı gecede, büyük şair sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, Nazım Hikmet'in kuşaklar boyunca yaşamaya devam eden düşüncelerini ve edebi mirasını bir kez daha hatırlatırken, sanatın birleştirici gücünü de gözler önüne serdi. Sergi ve konserle taçlanan anlamlı buluşma, katılımcıların hafızalarında unutulmaz bir iz bıraktı.