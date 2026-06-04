Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden atık yönetimine, atık su arıtımından geri kazanım uygulamalarına kadar çevrenin korunmasına yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreyi koruma ve doğal kaynakları gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle sürdürülebilir çevre yönetimine örnek çalışmalar yürütüyor. Geniş bir yelpazede gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde hem Marmara Denizi'nin korunmasına katkı sağlanıyor hem de kentin çevresel altyapısı güçlendiriliyor. Körfez'in yeniden canlandırılması, biyolojik çeşitliliğin artırılması, atıkların çevreye zarar vermeden yönetilmesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla sürdürülen çalışmalar, Kocaeli'nin çevre alanındaki dönüşümüne yön veriyor.

KÖRFEZ İÇİN DEV ÇEVRE YATIRIMI

Çevreyi korumayı gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak gören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu anlayış doğrultusunda hayata geçirdiği çevre projeleriyle sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor. Bu projelerin en önemlilerinden biri olan 'İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi' sayesinde, geçmişte kirlilik sorunlarıyla gündeme gelen İzmit Körfezi yeniden hayat buluyor. Deniz ekosistemini iyileştirmeyi, biyolojik çeşitliliği artırmayı ve körfezin doğal dengesini yeniden tesis etmeyi amaçlayan proje, bölgenin geleceğine yapılan önemli bir yatırım niteliği taşıyor.

2,1 MİLYON METREKÜP ÇAMUR TEMİZLENDİ

Proje kapsamında toplam 468 hektarlık alanda yaklaşık 3,8 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedefleniyor. Çalışmaların başladığı günden bu yana deniz tabanında 211 hektarlık (300 futbol sahası) alan başarıyla temizlenirken, yaklaşık 2,1 milyon metreküp dip çamuru denizden çıkarıldı. Başka bir ifadeyle, yaklaşık 130 bin kamyon yüküne karşılık gelen atık, deniz ekosisteminden uzaklaştırılarak körfezin nefes alması sağlanmış oluyor.

KÖRFEZ'İN BİYOLOJİK ZENGİNLİĞİ DESTEKLENİYOR

İzmit Körfezi'ni bir yandan temizleyen Büyükşehir diğer yandan ise biyolojik çeşitliliğini artırmak ve deniz ekosistemini güçlendirmek amacıyla uzun yıllardır önemli çalışmalar yürütüyor. 2017 yılından bu yana toplam 54 bin adet levrek, kalkan ve çipura yavru balığı Körfez'in farklı noktalarında denizle buluşturulurken, Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında ise 6 bin adet çipura, levrek, kalkan ve mersin balığı Darıca Sahili'ne bırakılacak.

YAPAY RESİFLER İLE YENİ YAŞAM ALANLARI

Deniz canlılarının korunmasına yönelik çalışmalarını yalnızca balıklandırma faaliyetleriyle sınırlı tutmayan Büyükşehir, ayrıca azalan deniz kaynaklarının korunması, yeni yaşam alanlarının oluşturulması ve sürdürülebilir balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla 2024 yılında Gebze Eskihisar Sahili'ne 100 adet, 2025 yılında ise Gölcük Ulaşlı Sahili'nde 100 adet yapay resifi denize bıraktı. Bu yıl içerisinde ise Darıca Sahili'ne 100 adet resif bırakılacak.

GEMİ ATIKLARI BÜYÜKŞEHİR'LE KONTROL ALTINDA

İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanan sintine, slaç, slop ve pissu gibi sıvı atıklar, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılından bu yana lisanslı atık alma gemileri aracılığıyla toplanıyor. Toplanan atıklar, Derince Limanı'nda bulunan Lisanslı Atık Kabul Tesisi'nde çevre mevzuatına uygun şekilde işlenirken, geri kazanılabilir nitelikte olanlar ise ekonomiye kazandırılıyor, diğer atıklar ise güvenli yöntemlerle bertaraf ediliyor.

DENİZ VE KIYILARDA KESİNTİSİZ TEMİZLİK

Kocaeli genelinde deniz, sulak ve kıyı alanlarda oluşan kirliliklerin temizlenmesi amacıyla 4 adet deniz süpürgesi, 3 adet amfibi araç ve derelere kurulan bariyerler sayesinde deniz yüzeyinde ve kıyı hatlarında biriken atıklar düzenli olarak toplanarak çevre ve halk sağlığı korunuyor. Kıyı alanlarında ise özellikle plastik atıkların toplanması için Mavi Takım ekipleri görev alıyor.

SIFIR ATIK HEDEFİYLE ÖRNEK UYGULAMALAR

Sıfır atık vizyonu doğrultusunda ise çevresel sürdürülebilirliği destekleyen birçok uygulama ve yaklaşımı hayata geçiriliyor. Mobil Atık Getirme Merkezleri sayesinde vatandaşlar geri dönüştürülebilir atıklarını kolaylıkla teslim ederken, organik atıkların komposta dönüştürülmesi teşvik ediliyor. İkili toplama sistemi kapsamında ise geri dönüştürülebilir atıklar ile diğer atıklar ayrı olarak toplanarak geri dönüşüm süreçlerinin verimliliği arttırılıyor.

ATIK YÖNETİMİNDE MODERN LOJİSTİK ALTYAPI

Kentin dört bir yanından toplanan atıklar, modern teknolojiyle donatılmış ve yüksek çevre ile iş güvenliği standartlarına sahip Katı Atık Aktarma İstasyonlarında geçici olarak depolanıyor ve transfer ediliyor. Bu istasyonlar sayesinde atıkların taşınma süreçleri daha verimli ve çevre dostu bir şekilde yürütülürken; atıklar, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ)'a güvenli biçimde ulaştırılarak çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf ediliyor. Böylece hem lojistik süreçlerde verimlilik sağlanıyor hem de çevresel etkiler en aza indirilerek sürdürülebilir atık yönetimine katkıda bulunuluyor.

HEDEF, YÜZDE 100 İLERİ BİYOLOJİK ARITMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, çevrenin ve su kaynaklarının korunması amacıyla Kocaeli genelinde hizmet veren 21'i ileri biyolojik toplam 23 atık su arıtma tesisinde atık suların tamamını biyolojik yöntemlerle arıtıyor. Bu tesislerde 2025 yılı içerisinde toplam 177,5 milyon metreküp atık su arıtılırken, günlük ortalama 486 bin metreküp atık suyun arıtımı gerçekleştirildi ve arıtma sonucu oluşan 118,5 milyon kilogram çamur bertaraf edildi. Kocaeli'yi yüzde 100 ileri biyolojik arıtma gerçekleştirebilen ilk büyükşehir yapma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına devam ediyor.

GERİ DÖNÜŞÜM SUYU İLE KAYNAKLAR KORUNUYOR

Atık suları yalnızca arıtmakla kalmayan Büyükşehir, geri kazanım uygulamalarıyla 2015 yılından bu yana 153 milyon 564 bin 87 metreküp suyu yeniden kullanıma kazandırdı. 2025 yılı içerisinde sanayi kuruluşları, park ve bahçe sulamaları ile çeşitli belediyecilik hizmetlerinde toplam 18 milyon 263 bin 747 metreküp geri kazanım suyu kullanıldı. Bu miktarın 17 milyon 936 bin 470 metreküplük bölümü sanayi tesisleri tarafından değerlendirilirken, sanayide tüketilen suyun yaklaşık yüzde 38'i geri kazanım suyundan karşılandı. Bu sayede içme ve kullanma suyu kaynakları üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlanmış oldu.