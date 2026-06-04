Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumda empati ve duyarlılık bilincini güçlendirmeye yönelik farkındalık çalışmaları düzenliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Birbirimize Göz Kulak Oluyoruz' farkındalık projesi kapsamında Ferizli'de öğrenciler, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları uygulamalı etkinliklerle deneyimledi. 16 ilçede 2 bin 500 öğrenciye ulaşan proje, çocuklarda empati ve toplumsal duyarlılık bilincini güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen 'Birbirimize Göz Kulak Oluyoruz' projesiyle bugüne kadar 16 ilçede 2 bin 500 öğrenciye ulaşıldı. Proje kapsamında son olarak Ferizli'de öğrencilerle bir araya gelindi.

SON ETKİNLİK FERİZLİ'DE

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Ferizli İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen son etkinlikte Ferizli Konuklu İlkokulu öğrencileri görme engelli bireylerin yaşam deneyimlerini uygulamalı etkinliklerle tanıma fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimleyerek farkındalık kazandı.

EMPATİ VE FARKINDALIK BİR ARADA

'Göz bandı ile yön bulma', 'Dokun, Hisset, Tahmin Et', 'Ses ile yön bulma' ve 'Göz bandı ile su doldurma' gibi uygulamalı etkinliklerin gerçekleştirildiği programda öğrenciler, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimledi.