Ayçiçeği Bisiklet Vadisi festival rüzgârına hazır hale getirildi. 7 Haziran'da MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran'da ise MTB Dünya Kupası yarışları nefesleri kesecek.

SAKARYA (İGFA) - Dünya'nın sayılı, Avrupa'nın ise en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, iki dev organizasyona gün sayıyor.

Tüm teknik ve gerekli kontrollerin yapıldığı Bisiklet Vadisi, 7 Haziran'da MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası ve 14 Haziran'da ise MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Büyük şampiyonaların ve kupaların adresi olan, dünyada bisiklet sporunun merkezi haline gelen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin elektrik ve internet altyapısı, parkur alanları, tribün bölümü ve çevre düzenlemeleritamamlandı.

Sadece nefes kesen yarışlarla değil sevilen sanatçılar Öykü Gürman ve Fettah Can konserleri, sahne şovları ve sürpriz hediyelerle festival alanına dönecek Bisiklet Vadisi, dev organizasyonlar için geri sayıma başladı.

SAKARYA DÜNYA SAHNESİNE

Yerli ve yabancı birçok bisiklet tutkunun yakından takip edeceği, Dünya'nın birçok farklı noktasından canlı olarak yayınlanacak dev organizasyonlarla Sakarya bir kez daha Dünya sahnesine taşınacak.

Ayrıca 7 Haziran Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası ve Öykü Gürman konseri için şehir merkezinden vadiye ücretsiz ulaşım imkânı sunulacak.

İşte Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki yarış ve etkinlik takvimi

7 Haziran Pazar / 18.00 / UEC MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası

7 Haziran Pazar / Öykü Gürman Konseri

14 Haziran Pazar / 18.00 UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası

14 Haziran Pazar / Fettah Can Konseri