Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Vali Şıldak, yasaklı su alanlarına girilmemesi ve çocukların bu bölgelerden uzak tutulması çağrısında bulundu.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaz döneminde yaşanan boğulma olaylarına dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Her yıl Türkiye genelinde özellikle yaz aylarında baraj gölleri, sulama kanalları ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının ciddi can kayıplarına yol açtığını hatırlatan Şıldak, yasaklı alanlara girilmemesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Şıldak, 'Her ne sebeple olursa olsun su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girilmemeli. Çocuklarımız bu tehlikeli alanlardan uzak tutulmalı' ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak, alınan yasaklama kararlarına titizlikle uyulmasının hayati önem taşıdığını belirterek, olası acıların önüne geçilmesi için toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.