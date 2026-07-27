İstanbul Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yapan 130 metre uzunluğundaki GOZNE isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.
İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ünye'den Karabiga'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GOZNE isimli kuru yük gemisine müdahale edildiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, 130 metre boyundaki gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında kılavuz kaptan refakatinde KURTARMA-3 römorkörü tarafından yedeklenerek Türkeli Demir Sahası'na emniyetli şekilde çekildi. Geminin güvenli bölgeye demirletilmesiyle operasyonun sorunsuz tamamlandığı bildirildi.
Ünye'den Karabiga'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GOZNE isimli 130 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; pic.twitter.com/tSbqOzZCrn— KEGM (@kiyiemniyet) July 27, 2026