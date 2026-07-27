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Açıklamaya göre, 130 metre boyundaki gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında kılavuz kaptan refakatinde KURTARMA-3 römorkörü tarafından yedeklenerek Türkeli Demir Sahası'na emniyetli şekilde çekildi. Geminin güvenli bölgeye demirletilmesiyle operasyonun sorunsuz tamamlandığı bildirildi.

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