Bursa'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Karacabey'e bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nde asfaltlama işlemlerine aralıksız devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, toplam 4 bin 700 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki güzergahta çalışma yürütülüyor. 34 bin 900 ton kazı ve dolgu imalatı gerçekleştiren ekipler, altyapı çalışmalarının ardından 7 bin 250 ton asfalt kaplama uygulayacak.

Eskikaraağaç'ın Avrupa Leylek Köyleri Ağı'nda Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan muhtar Abdullah Hızlı, bölgenin Bursa'nın en yoğun ve en gözde yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirtti.

Asfalt işlemlerine büyük ihtiyaç duyulduğunu anlatan Hızlı, yatırımlarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.