İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ahbap Derneği'nin tüm malvarlığının yönetimi için kayyım atanmasına karar verdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, Ahbap Derneği'nin malvarlığının yönetimine ilişkin kararını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 Temmuz 2026 tarihli talebi üzerine yapılan incelemede, derneğin tüm malvarlığının idare yetkisinin yönetim kayyımına devredilmesine karar verildi.

Kararda, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in yanı sıra bazı yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan adli tedbirler, dernek faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve malvarlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Mahkeme, CMK'nın 128/10 ve 133. maddeleri kapsamında, derneğe ait taşınmazlar, araçlar ve banka hesaplarındaki nakdi varlıkların yönetiminin sağlanması amacıyla kayyım atanmasının gerekli olduğuna hükmetti.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği'nin tüm malvarlığının yönetim yetkisi; Av. Rıdvan Can, Av. Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'dan oluşan üç kişilik kayyım heyetine devredildi.

Mahkeme kararında, dosyanın işlemlerinin tamamlanması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

Karara karşı, tebliğ veya öğrenme tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz yolunun açık olduğu ifade edildi.