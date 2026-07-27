Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis sitesine ödeme aracılığı yaptığı belirlenen 31 şüpheliye yönelik 22 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, bir yasadışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettiği belirlenen 31 şüpheliye ait finansal işlemler üzerinden soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin, Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdindeki hesaplarının 'PEKİNBET' uzantılı yasadışı bahis sitesinde ödeme işlemlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile yürütülen koordinasyon kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka, kripto para ve elektronik para hesaplarında toplam 231,3 milyon TL tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 22 ilde 27 Temmuz 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma işlemlerinin titizlikle devam ettiğini açıkladı.