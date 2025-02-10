2024 yılının son ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıklayan TÜİK, sanayinin alt sektörleri ile birlikte üretimde aylık ve yıllık bazda artış yaşadığını tespit etti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi'nde 2024 yılı Aralık ayı verilerini açıkladı.

Yıllık bazda yüzde 7,0 artışın kaydedildiği sanayi üretim endeksi verilerine göre sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde; 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Verilere göre İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 artış kaydederken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 oranında arttı.

Bu arada sanayi üretimi aylık yüzde 5,0 artarken, sanayinin alt sektörlerinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 artış kaydetti.

Aylık bazda imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.